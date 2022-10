La Tre Valli Varesine, i vandali in stazione e la babygang del centro commerciale nel podcast del 4 ottobre

Le notizie di martedì 4 ottobre

Sono Tadei Pogaciar ed Elisa Longo Borghini i due vincitori delle gare ciclistiche odierne della Tre Valli, Prima le donne che sono partite da Busto Arsizio alle 9.30 per arrivare attorno a mezzogiorno a tagliare il traguardo. Alla stessa opera i campioni di ciclismo si sono sfidati nelle strade del Varesotto per concludere con una serie di circuiti cittadini a Varese dopo 196 chilometri. la Tre Valli Varesine numero 101 è stata anche quest’anno un successo sia per la partecipazione qualificata, sia per il pubblico che ha seguito il doppio evento. Tra le donne è passata per prima Elisa Longo Borghini 30 anni, nata a pochi passi dal Lago Maggiore ma sulla sponda piemontese, a Ornavasso. Tadei Pogaciar partiva favorito, lo sloveno era uno dei tre nomi più caldi del panorama

Carabinieri in azione al centro commerciale della Valcuvia al confine tra Cuvio e Cuveglio. Una banda di giovanissimi è stata segnalata alle forze dell’ordine perchè importunava i clienti all’interno dell’area del parcheggio. L’arrivo dei militari ha riportato la calma nell’area. Il gruppetto di minorenni si è reso responsabile di altri atti nelle settimane scorse. Le forze dell’ordine sono intervenute 5 volte per segnalazioni di intemperanze da parte dei giovanissimi.

E di vandalismo parliamo alla stazione di Gazzada Schianno dove ignoti si sono introdotti distruggendo una porta che era chiusa a chiave mettendo a soqquadro l’ufficio. Presi di mira anche i monitor che indicano gli orari dei treni. La sera prima a essere rotto era stata il monitor alla stazione di Castronno

È uscito dal coma il giovane 27enne di origini senegalesi che cinque giorni fa a Brenta assieme ad un amico era finito in ospedale per una grave inalazione di monossido di carbonio. Non si è trattato, secondo i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi, di un difetto ad una caldaia bensì di un braciere lasciato acceso e portato all’interno dell’abitazione di via Garibaldi, in una corte del centro storico. Rimane ancora in gravi condizioni l’altro giovane di 24 anni ancora in rianimazione al Niguarda di Milano.

Dopo cinque sole partite di campionato, il Varese calcio cambierà guida tecnica. Si è dimesso Gianluca Porro, il 43enne tecnico che aveva ereditato la squadra sul finire della scorsa stagione da Ezio Rossi e che aveva centrato la vittoria del playoff di Serie D (risultato senza effetti sulla promozione). La società biancorossa ha dato notizia del nuovo tecnico : si tratta di Luciano De Paola, classe 1961, che ha alle spalle oltre vent’anni in panchina tra campionati Primavera, Serie D e Serie C.