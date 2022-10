La tripletta di Mazzacane ispira la prima vittoria dei Mastini

Non è stato facile, ma alla fine i tre punti sono arrivati: i Mastini passano sul ghiaccio di Cortina contro un Alleghe tenace e si portano a casa la prima vittoria della stagione in IHL. Nel segno di tanti, ma soprattutto di Michael Mazzacane: l’attaccante giallonero firma una tripletta che risulta determinante nel 6-3 conclusivo.

Partita sudata quella dell’Olimpico, nata male con il primo vantaggio delle Civette che dura diversi minuti e con quei vantaggi varesini cui i padroni di casa riescono puntualmente a replicare. Una serata complicata anche dal lungo viaggio per raggiungere la località ampezzana e dalla necessità di sfruttare un match sulla carta abbordabile per cancellare lo zero in classifica.

Bravi però, alla lunga, i Mastini: sui 60′ si sono imposti anche limitando quei problemi di disciplina che sembravano riproporsi nel primo terzo di gara. Il primo intervallo è servito a rimettere a posto le idee e i gialloneri si sono ripresentati sul ghiaccio con l’immediato uno-due che ha permesso di andare in vantaggio per restarci sino alla fine. Con Mazzacane si è preso la scena anche Gianluca Tilaro, autore di una doppietta (prima e ultima rete) mentre a completare l’elenco dei gol ci ha pensato il folletto Franchini.

Deveze per l’occasione ha dato a Dalla Santa il ruolo di portiere titolare (nelle due gare precedenti era toccato a Perla) e il giovane goalie si è ben disimpegnato, pur trafitto nel primo tempo da Novikovs. Il momento chiave è stato forse il gol del 2-4 arrivato sul finire del terzo centrale: la rete di Mazzacane su assist di Piccinelli ha dato sicurezza oltre che un doppio vantaggio importante. E dopo il 3-4 di Da Col, è stato il powerplay a garantire la quinta rete. L’Alleghe ha pagato anche un infortunio al portiere Zanardi anche se De Nardin è stato bravo su Vanetti e Privitera, infine a porta vuota ecco ancora la firma di Tilaro per il 3-6. Un risultato importante anche perché all’orizzonte c’è il Valdifiemme, cliente scomodissimo.