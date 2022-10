La vera storia di Fortunello in scena per Generazione giovani

Lo spettacolo di Marina De Juli in scena sabato 15 ottobre alle ore 16 sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte. A seguire merenda con Clarissa Pari

Il secondo appuntamento della rassegna Generazione Giovani propone “La vera storia di Fortunello“, spettacolo per bambini e famiglie in programma sabato 15 ottobre alle ore 16 sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte (in viale Belforte 165 a Varese).

In scena l’attrice Marina De Juli di VerbaManent con il suo pupazzo Fortunello (creato da Dina Rebeschi e animato da Lorella Bottegal), protagonista di incredibili avventure.

Le musiche sono di Gregorio Cosentino e la scenografia di Marianna Gullì.

Dopo lo spettacolo merenda per tutti assieme all’attrice Clarissa Pari.

Biglietti a 5 e 7 euro (merenda inclusa).

Per maggiori informazioni e prenotazioni 347 8116559 oppure verbamanentprogetti@gmail.com.