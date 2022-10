La vicepresidente Francesca Brianza in visita alla Lati di Gornate Olona

La vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza ha visitato l’azienda LATI High Performance Thermoplastics di Gornate Olona.

“Una realtà storica del nostro territorio nata nel 1945 ma già operativa nel ’43 ed oggi leader nel settore di creazione di prodotti termoplastici ad uso ingegneristico – dice Francesca Brianza – Una realtà che ha saputo resistere alle sfide della storia e del tempo senza mai perdere di vista la tradizione famigliare che si tramanda dal secolo scorso”.

Francesca Brianza ha voluto evidenziare in un commento su Instagram l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità: “Un ottimo esempio di imprenditorialità dove fare impresa è anche sinonimo di sostenibilità, intesa come elemento etico in grado di orientare il consumo e il capitale e soprattutto di attrarre talenti che si ispirano alle politiche sociali e ambientali poste in essere”.