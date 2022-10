Laboratori, animazioni e spettacoli all’Ex Sonnino per la domenica green di Besozzo

L’evento, organizzato dal comune, in collaborazione con Dizionario Ecologista prende il nome di “Happy Green Sunday 2” con eventi per grandi e piccini

Il Comune di Besozzo in collaborazione con Dizionario Ecologista presenta l’evento “Happy Green Sunday 2” per domenica 23 ottobre dalle 14.00 alle 19.00 presso l’Ex copertificio Sonnino a Besozzo (in via De Bernardi 32). La festa, che durerà l’intero pomeriggio, prevede diversi momenti di aggregazione, informazione e condivisione e per tutte le fasce d’età.

Un’iniziativa promossa dall’Assessore ai Servizi Sociali e Sostenibilità Riccardo Del Torchio, sostenuta da tutta l’amministrazione come sottolineato dal sindaco Gianluca Coghetto: «Un evento importante per sensibilizzare tematiche attuali e fondamentali, soprattutto tra le nuove generazioni. L’appuntamento è all’Ex Sonnino, struttura dove da anni abbiamo avviato un percorso di rigenerazione urbana e interventi legati alla transizione ecologica».

La giornata prevede laboratori, animazioni e spettacoli per bambini. Ma non solo, durante la giornata ci saranno anche momenti informativi e di incontro, mercatini artigianali a Km 0 e per finire un concerto-tributo ai Beatles per tutti. L’idea dell’amministrazione, infatti, è quella di proporre anche quest’anno una giornata dedicata ai temi green con la convinzione che la soluzione ai problemi relativi all’ambiente deve partire da un percorso di sensibilizzazione dei cittadini. Gli argomenti che verranno trattati in questa edizione sono drammaticamente attuali, acqua e energia rappresentano le difficili scommesse che la nostra società dovrà cercare di vincere con l’aiuto di ogni singolo cittadino.

L’evento avrà inizio alle 14.30 nella ex Fabbrica Sonnino con una serie di interventi a tema ambientale e una intervista a Elia Origoni che racconterà il suo viaggio in solitaria lungo il Sentiero Italia, settemila chilometri sulle alte vie che uniscono tutte le cime italiane. Per chi vorrà fare acquisti ci saranno numerose bancarelle di prodotti artigianali fatti a mano e prodotti alimentari a Km 0, nonché castagne a merenda, aperitivo vegano e stand della birra aperti anche durante il concerto finale del gruppo “The Help”. Dalle 15.00 un momento dedicato ai più piccoli con la lettura animata “Raggio e Plin” su prenotazione: dizionarioecologista@gmail.com.

L’ingresso è libero e gratuito. Per info: dizionarioecologista@gmail.com.