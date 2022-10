L’anteprima d’autunno di Filosofarti, tra Varese e Borgomanero

Come in passato, Filosofarti si ripropone per l’anno di attività 2022723 con una nuova rassegna che come noto si sviluppa prioritariamente dalla fine di febbraio alla metà di marzo con un‘anteprina autunnale.

Quest’ultima si apre infatti già nei prossimi giorni ad introdurre il tema LIMITE/ILLIMITE, scelto per la diciannovesima edizione che coinvolge oltra alla città anche Arona, Belgirate, Besnate, Busto Arsizio, Castellanza, Laveno, Samarate e Varese.

Fino a dove, dunque? È la domanda che guida il festival e che ha l’obiettivo di indagare su limiti e opportunità delle relazioni antropiche, del rapporto uomo/natura, dei limiti etici del sapere scientifico e dei media, dei limiti dello sviluppo, fra decrescita felice e crescita sostenibile, del limite come barriera o confine/frontiera da superare ma anche limite come luogo di sobrietà, conservazione, valore e consapevolezza della fragilità umana rispetto alla dimensione cosmica e trascendente. Del resto, la tensione verso la bellezza e la verità da sempre costituisce lo sfondo del progetto di Filosofarti, festival giunto alla XIX edizione nella convinzione che il pensiero filosofico e le esperienze artistiche siano patrimonio comune di civiltà e di ascolto rispettoso anche fra lontani e proposta che ancora una volta si sviluppa in coerenza con l’onorificenza al merito ottenuta dalla Presidenza della Repubblica per l’impegno sociale e culturale. Questa nuova edizione che è dedicata, ancora una volta, all’incontro con testimoni della contemporaneità e, nel contempo, non si sottrae al bisogno di dare indicazioni anche per progettare il domani nella consapevolezza del presente oltre la velleità di un ritorno al passato come criterio di ‘normalità’.

L’anteprima si apre con gli eventi a cura del liceo Galileo Galilei di Borgomanero in collaborazione con la libreria Il Dialogo Mondadori Bookstore: Matteo Saudino, blogger della filosofia noto soprattutto ai giovani, venerdì 21 ottobre alle ore 10 incontra gli studenti e interessati presso l’Auditorium di via A.Moro 13 di Borgomanero per dibattere di “Ribellarsi con filosofia”, seguito da Eugenio Borgna che venerdì 2 dicembre alle ore 21 incontra la cittadinanza presso l’Auditorium di via A.Moro 13 a Borgomanero per dibattere di “Sull’amicizia”.

Evento esclusivo quello concertato con TED Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto che il 5 novembre 2022 ore 12.00-13.30 a Ville Ponti di Varese nell’ambito delle manifestazioni TED sul tema Storie di impatto sociale positivo: rafforzare la predisposizione di un territorio alla generazione di impatto sociale positivo è possibile grazie alla contaminazione di idee e alla condivisione di storie di progetti di valore che trasformano la vita delle persone e la società, anche nel piccolo.

Storie capaci di ispirare e mettere in circolo buoni spunti e buone pratiche per accrescere la capacità delle comunità di ascoltare e comunicare le proprie esigenze e le proprie ambizioni e dare vita a progetti che portano a un reale cambiamento sociale. In questa sessione, co-organizzata da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Filosofarti, alcuni protagonisti di storie e progetti di impatto sociale positivo del territorio di Varese prenderanno parola per ispirare e accendere un dibattito plurale tra i partecipanti su come dare vita a dinamiche virtuose per le comunità, tra capacità di progettazione, limiti e coraggio di superarli, metodologie generative, filantropia e solidarietà.