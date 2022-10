L’appello dei lavoratori Whirlpool, il ritorno delle carrozze della funicolare e la pesca magnetica nel podcast del 10 ottobre

Le notizie di lunedì 10 ottobre

Nella mattina di lunedì 10 i rappresentanti dei lavoratori della Whirlpool di cassonetti sono andati dal sindaco di Biandronno, con un solo obiettivo: domandare alle istituzioni di non essere lasciati soli: ci racconta cosa succede Matteo Berardi, della RSU di Whirlpool, uno dei lavoratori che si sono presentati questa mattina dal primo cittadino:

I progetti per le due scuole nuove che saranno costruite in provincia di Varese hanno superato la prima fase di verifica. Sia la primaria Rodari di Somma Lombardo sia la secondaria Gerolamo Cardano che sorgerà a Madonna in Campana a Gallarate hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione incaricata dal Ministero di vagliare i progetti.

Ora le due proposte verranno sottoposte a un secondo parere che verrà reso pubblico il 16 dicembre. I due edifici, che saranno innovativi e sostenibili, saranno realizzati entro il 2026 e finanziati con 5,2 milioni di euro per la Cardano e 5,3 milioni per la Rodari.

Tornano dalla revisione le carrozze della funicolare di Varese, e per riposizionarle sui binari viene chiusa la strada verso il sacro Monte all’altezza del ponticello della funicolare.

E’ l’oggetto dell’ordinanza dei vigili che prevede il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte di Varese , in Via Campo dei Fiori, nei giorni di Martedì 11 Ottobre e Giovedì 13 Ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.

L’impianto della funicolare di Varese è fermo dal 4 dicembre dello scorso anno e Regione Lombardia ha appena stanziato oltre un milione e 400mila euro per finanziare l’opera di riqualificazione: si tratta di lavori necessari alla rimessa in sesto dell’impianto e in particolare legati alle manutenzioni propedeutiche ad affrontare la revisione ventennale, lavori che sono stati avviati da tempo da AVT, la società pubblica del Comune di Varese che gestisce l’impianto.

Le due storiche cabine della funicolare erano state rimosse lo scorso giugno.

Pentole, barattoli, una vecchia lampada a kerosene e anche una pistola nazista. Sono solo alcuni degli oggetti che Marco Gaspari, un appassionato di magnet fishing di Besozzo, ha pescato col suo magnete dal fondo del Lago di Varese

Una passione nata due anni fa grazie al canale di uno youtuber olandese. In auesto periodo, Marco ha liberato dai rifiuti metallici molte delle rive del Lago, portando a galla anche reperti di un passato lontano

I bottini più interessanti vengono recuperati e restaurati, ma la maggior parte della ferraglia è estratta, differenziata e smaltita correttamente.

«Alcune persone – racconta Marco – dicono che dovrei farmi pagare per quello che faccio, ma a me non interessa. È una mia passione e l’importante è divertirsi».

Una applicazione capace di scansionare le opere d’arte e metterle in relazione ai capolavori della musica: è questa l’ultima novità sviluppata dall’Università dell’Insubria con la Riemann International School of Mathematics, che verrà presentata giovedì 13 ottobre alla Fondazione Marcello Morandini a Varese.

Tre docenti di analisi numerica innamorati dell’arte e della musica – Alfio Quarteroni del Politecnico di Milano, Paola Gervasio dell’Università di Brescia e il direttore della Rism dell’Insubria Daniele Cassani – hanno unito alla loro passione le competenze scientifiche, sviluppando un algoritmo capace di scansionare l’arte e avvicinarla alle grandi composizioni musicali.

Punto di partenza naturale di questo studio sono state le opere di Marcello Morandini, che con la sua arte concreta fatta di forme geometriche in bianco e nero rappresenta si è rivelato un modello ideale.

Il risultato è stato stupefacente, con elementi di coincidenza inaspettati: dalle prime prove è emerso infatti che alcune opere di Marcello Morandini hanno un grado di somiglianza di oltre il 70% con Mozart, e con le musiche di Morricone e di George Gershwin.

Da qui è nata l’idea di sviluppare una App, già scaricabile dai principali App Store, che per ora ha in archivio 10 opere della Fondazione Marcello Morandini, ma che punta a diventare uno strumento diffuso in qualsiasi museo interessato a partecipare all’iniziativa.