L’Associazione Mazziniana di Varese racconta le S.O.M.S. attraverso la Storia

L‘Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Varese “Giovanni Bertolè Viale” organizza sabato 22 Ottobre dalle 9 alle 12:30 presso il Salone Estense di Via Sacco 5 a Varese, un convegno dal titolo “Le società operaie di mutuo soccorso e la cooperazione”.

“Questo convegno è il seguito di un incontro del 2019 – ha spiegato Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione, questa mattina durante la presentazione dell’evento tenutasi presso la Sala Montoli del Comune di Varese – All’epoca sarebbe dovuto essere un convegno in due parti, che fu poi bloccato dal covid. Quindi sabato 22 concluderemo questo ciclo iniziato nel 2022 con un incontro che vuole mostrare come nella provincia di Varese siano nate le Società Operaie di Mutuo Soccorso in epoca mazziniana, che tuttora vivono. Nel suo libro “I doveri dell’uomo” Mazzini spiega le basi e fondamenta della crescita della società: i cittadini devono apprendere che far nascere una cooperazione interna alla società permette alla società stessa di crescere. Desiderava un tipo di liberalismo controllato che permettesse alla società di svilupparsi in positivo – conclude – Desiderava che nascesse una cooperativa che difendesse i diritti e permettesse di crescere dal punto di vista culturale.”.

Molti gli ospiti che interverranno, tra cui Michele Finelli, Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, Ferruccio Temporiti, Presidente Onorario Coordinamento Regionale SOMS Lombardia – Saronno, Maurizio Ampollini, Presidente SOMS di Malnate, Robertino Ghiringhelli, Presidente Comitato Scientifico SOMS di Viggiù, Emanuele Felice Professore Ordinario Università IULM di Milano.

Modererà l’incontro Carlo Manzoni, A.M.I. Varese, che già nel 2019 era stato organizzatore del primo convegno.