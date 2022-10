Come l’avatar di un videogioco: da Lozza all’industria musicale arriva “Dolcevita”, un progetto artistico tutto nuovo in Italia

Dolcevita è un progetto musicale e artistico che nasce dall’idea di Joy Santagostino, un giovane di Lozza che si occupa di organizzazione strategie e shooting per brand a Milano.

“Il progetto è iniziato a Marzo 2022, mentre ero in quarantena – racconta – Io nel mio sono sempre occupato di musica, ma mai in collaborazione con qualcuno. In quel periodo insieme ad un mio amico, Luca Odorizzi, abbiamo iniziato a scrivere una canzone. Una volta finito l’isolamento, ho conosciuto Evita Liranzo Parovel, una fashion stylist di Milano, che dopo aver sentito il nostro pezzo si è proposta come protagonista del progetto. Così è nata Dolcevita“.

Un progetto ancora in fase di costruzione, ma che con l’uscita del suo primo brano, “Pigra…”, ha da subito avuto un ottimo riscontro: “Con la nostra prima canzone abbiamo ricevuto già numerose richieste per serate a Milano – prosegue Joy – Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma questo progetto ha intorno una bella aura”.

“Il nostro è il primo progetto di questo tipo, un valore nuovo in Italia. Abbiamo un’estetica ben precisa, per ogni pezzo creiamo grafiche e shooting, siamo un team numeroso dove ognuno ha il suo ruolo. Un obbiettivo preciso non c’è, si punta a migliorare il prodotto. Una particolarità è che tutta la comunicazione di Dolcevita è ideata come avatar di un videogioco, per la cui creazione ci siamo appoggiati a Alessandra Sartori, una creatrice 3D che lo ha sviluppato – conclude – Non è facile spiegare a parole questa nostra idea, si può dire che il progetto più simile al momento è Miss Keta, un personaggio “di copertina” con alle spalle un team che crea l’idea”.