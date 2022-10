A Laveno Mombello arriva la giornata del baratto

La Giornata del Baratto arriva sul Lago Maggiore. L’appuntamento è a Laveno Mombello per sabato 22 ottobre, per tutto il giorno, per un evento organizzato dal Tavolo del Clima. Appuntamento dalle 10 alle 19 alla Sala Civica (piazza Italia).

Cosa si può portare:

Vestiti invernali/autunnali per uomo, donna e bambini, scarpe, accessori (collane, cinture, borse, scarpe, ecc.). Per la riuscita dell’evento si chiede di verificare che indumenti ed oggetti siano puliti, integri e completi. Portate solo ciò che è in buono stato e che prendereste, se vi fosse utile.

Non saranno ritirati:

Indumenti intimi, indumenti estivi, indumenti con macchie o parti mancanti (decorazioni, bottoni, zip), tessuti strappati, usurati o infeltriti, scarpe che non siano in perfetto stato e pulite.

Come partecipare:

Ogni persona può portare un massimo di 10 capi/accessori. Lo scambio avverrà a peso: ciò che si porta sarà pesato e verra consegnato un biglietto con i kg di indumenti che si possono prendere, pari al peso di ciò che si è portato. All’uscita verrà pesato ciò che si desidera portare via, che non deve superare il peso assegnato all’entrata. All’ingresso a ogni avventore (anche sprovvisto di capi) sarà fornito un bonus di 1kg.