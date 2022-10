A Laveno Mombello cinque incontri per “giovani guide territoriali”

Un workshop di 5 incontri per esplorare il nostro territorio e per scoprire nuovi modi per raccontarlo e farlo scoprire ai giovani visitatori. Si intitola “Giovani guide territoriali”, il nuovo percorso formativo promosso dal comune di Laveno Mombello. Un corso a libera iscrizione e gratuito e che mette a disposizione, nell’ambito del progetto “Young Laghée”, 4 borse lavoro del valore di 400€, per ragazze e ragazzi dai 16 ai 26 anni e che saranno impegnati nella creazione di itinerari turistici innovativi pensati per i giovani.

Il corso inizia il 4 novembre, iscrizioni qui:

bit.ly/giovaniguideterritoriali

Il bando per le borse lavoro e tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sull’Albo on line del Comune di Laveno Mombello e sul sito internet www.comune.laveno.va.it alla Sezione Amministrazione Trasparente, voce “Bandi di concorso”, e nelle news.

Il programma del Corso “Giovani guide territoriali”

Digital storytelling: tecniche di Digital Storytelling: come trasmettere le informazioni utili per gli itinerari attraverso strumenti digitali quali video, foto, audio.

Relatrice: Ambra Molinari (Visual Anthropologist)

Data: 4 novembre 2022

Luogo: Sala civica

Durata: 3 ore (16.00-19.00) 2) Tecniche di gamification e creazione di itinerari turistici: tecniche di gamification per rendere interattivi gli itinerari turistici.

Relatore: Andrea Ruggeri (Game designer)

Data: 11 novembre 2022

Luogo: Sala civica

Durata: 3 ore (16.00-19.00) 3) Incontro di carattere ambientale-naturalistico: presentazione delle caratteristiche del territorio dal punto di vista ambientale-naturalistico con un’uscita presso la Torbiera di Mombello.

Relatrice: Donatella Reggiori (Guida Ambientale Escursionistica)

Data: 18 novembre 2022 Luogo : Torbiera di Mombello

Durata: 3 ore (15.00-18.00)

4) Incontro di carattere storico-architettonico: inquadramento storico del territorio di Laveno Mombello con uscita per presentare i principali edifici e dimore storiche del paese.

Relatore : Federico Crimi

Data : 25 novembre 2022

Luogo : Sala civica + uscita

Durata : 3 ore (15.00-18.00) 5) Incontro di carattere storico-culturale con focus sulla ceramica: inquadramento storico generale sull’importanza della ceramica per il territorio di Laveno Mombello con visita presso il MIDeC per osservarne le caratteristiche dal punto di vista artistico.

Relatore: Enrico Brugnoni

Data : 2 dicembre 2022

Luogo: MIDeC

Durata: 3 ore (16.00-19.00) Il progetto “Young Laghée” è un’iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili – anno 2020 e 2021 nell’ambito del bando Fermenti in comune di ANCI.

Eventuali modifiche delle date e degli orari verranno comunicate agli iscritti tramite i contatti forniti.