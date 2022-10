Lavori per la posa della tubatura del gas, modifiche alla viabilità sulla SP2 a Venegono Inferiore

Dal giorno prossimo 17 ottobre e fino al 30 novembre verranno effettuati dei lavori lungo la SP 2 nel Comune di Venegono Inferiore che comporteranno la modifica della viabilità.

In tale periodo verrà:

istituita la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli;

istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

lungo la SP 2 nel Comune di Venegono Inferiore in Via Fabio Filzi dalla progr. Km 4+000 alla progr. Km 4+500 circa.

Tali misure sono necessarie per la prosecuzione dei lavori di posa tubazioni del gas metano nel tratto tra l’intersezione rotatoria tra Via Fabio Filzi e Via Mauceri.

Almeno 72 ore prima dell’inizio dei lavori, l’impresa esecutrice provvederà a posare lungo la viabilità limitrofa regolamentare segnaletica stradale di preavviso con indicazione del percorso alternativo.