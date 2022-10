Lavori sulla facciata del padiglione Michelangelo al Del Ponte, spostata l’attività pediatrica e ginecologica programmata

Il padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte va sistemato. Occorre rifare una parte di facciata “per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Inaugurata 5 anni fa, la nuova palazzina varierà l’attività sia ambulatoriale sia di degenza dalla prossima settimana. I lavori dureranno circa un mese.

I lavori dovrebbero riguardare la copertura rossa che venne preferita alle originarie vetrate o copertura leggera trasparente. Sembra che vadano sistemati, secondo le normative antincendio, i pannelli della copertura rossa.

L’attività del Del Ponte sarà ridotta nelle attività non rinviabili e urgenti: sia la degenza per bambini sia quella delle donne della ginecologia saranno spostate negli altri presidi di Tradate e Cittiglio, per i bambini, e di Angera per la ginecologia.

Al Michelangelo sarà mantenuta per circa quattro settimane solo l’attività di emergenza-urgenza e quella non procrastinabile, compreso il funzionamento del Pronto Soccorso Pediatrico, del Punto di Primo Intervento ginecologico, la Chirurgia di ogni specialità a carattere di emergenza e urgenza, con relativa Terapia Intensiva, il Punto nascita, oltre alle prestazioni ambulatoriali con priorità U e B.