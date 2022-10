“Il lavoro prima di tutto”, a Biandronno 30 sindaci e tanti lavoratori alla fiaccolata per il nodo Whirlpool

Trenta sindaci del territorio, sindacati, tanti lavoratori e diversi esponenti delle forze politiche varesine hanno dato il via nella serata di venerdì 14 ottobre alla fiaccolata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mancanza di chiarezza della multinazionale americana Whirlpool circa il suo futuro in Europa e in Italia.

Presenti i consiglieri regionali Samuele Astuti e Marco Colombo, la vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza, il senatore Alessandro Alfieri, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e il presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli.

La manifestazione, che ha preso il via dallo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, ha attraversato il paese fino al Municipio, dove si è svolto un momento di confronto, con una tavola rotonda con tutti i sindaci e le istituzioni di Provincia e Regione.