Le botte in famiglia, la prima moschea in provincia e le date del BA Festival nel podcast del 25 ottobre

Le notizie di martedì 25 ottobre:



Botte e insulti, spesso davanti alle due bambine terrorizzate. Un incubo per una donna residente a Gallarate, vessata da anni dal compagno: Polizia e Tribunale di Busto hanno ora allontanato l’uomo dalla famiglia.

L’indagine della Polizia è stata accurata ed è partita da un intervento al 13 settembre scorso: gli agenti si erano presentati nel cuore della notte allertati da un vicino di casa. In quella occasione la donna aveva ammesso di essere stata picchiata, ma disse che si era trattato di un caso isolato. Gli investigatori hanno continuato però ad approfondire e hanno scoperto che le violenze andavano avanti da anni, spesso di fronte alle figlie. Pm e giudice per le indagini preliminari di Busto hanno così emesso il provvedimento di allontanamento dell’uomo dalla famiglia, con divieto di avvicinarsi alle figlie.

Nuovo incendio la notte scorsa nella caffetteria automatica in via Venegoni a Gallarate, dietro la ferrovia. Le fiamme hanno intaccato i distributori automatici, macchine del caffè, per bevande e snack. Si tratta dello stesso locale colpito da un rogo nella primavera scorsa in contemporanea con un altro punto vendita automatico, quello di piazza Risorgimento.

Terminato il lungo contenzioso legale tra la Comunità Islamica Ticinese e l’amministrazione comunale, a Sesto Calende è stata finalmente individuata un’area idonea per la costruzione della moschea. Secondo le indizioni del “rapporto preliminare della variante del Piano Regolatore”, il luogo di culto sorgerà all’interno del rione Mulini, in località la Quadra, appena dietro all’area industriale della città sul Ticino. L’iter burocratico, tuttavia, è ancora molto lungo. Nel frattempo, il tema è tornato a riaccendere discussioni all’interno del consiglio comunale. L’ex sindaco e attuale capogruppo di maggioranza Marco Colombo, da sempre contrario alla moschea a Sesto, ha commentato: “Da parte mia, non intendo cedere di un centimetro, andrò nel combattere questa scelta sbagliata, partita nel 2008 per colpa delle giunte di sinistra, che volevano islamizzare la nostra Sesto”.

Lavoratori in sciopero alla Vincenzo Zucchi S.p.A: una rappresentanza dei dipendenti della sede di Rescaldina e dello stabilimento di Cuggiono ha dato il via al pacchetto di ore di sciopero, che al momento riguarda due ore per turno, deciso nell’assemblea con la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali lo scorso 13 ottobre, quando è stato anche dichiarato lo stato di agitazione permanente. Al centro delle trattative i percorsi di riqualificazione dei 25 esuberi negli uffici, la richiesta del tempo pieno per i dipendenti del magazzino e l’ipotesi di allargamento della cassa straordinaria

Si svolgerà dal 14 al 21 aprile 2023 la 21esima edizione del Busto Arsizio Film festival. Dopo i festeggiamenti per il ventennale della primavera scorsa, l’appuntamento con il cinema sarà un’occasione per proporre momenti di riflessione con ‘un’offerta culturale di pregio. Nessun anticipazione ulteriore ma la promessa di rinnovare la formula che coniuga qualità e cultura.