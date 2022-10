Le castagne di Lentate, l’arte astratta e la caccia al tesoro di Halloween: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

Dolcetto, scherzetto e castagnata. Anche Sesto Calende si prepara a festeggiare la festa più paurosa dell’anno in quello che si prospetta essere un per niente tetro ponte di Ognissanti e dei morti. Le previsioni meteo prospettano un clima caldo per la stagione, con massime di ventidue gradi e poche nuvole all’orizzonte; temperature e condizioni ideali per andare a passeggiare sul lungofiume sestese, fare tappa nella vicina sala mostre della Pro Sesto, oppure andare alla ricerca di castagne da gustare domenica insieme alla parrocchia nella frazione di Lentate.

Ecco gli appuntamenti da vivere nalla città sul Ticino nel weekend di Halloween:

VENERDI’ 28 OTTOBRE

Ore 19 – SESTO ALLE SETTE: un finesettimana così ricco non poteva che essere inaugurato dal ritorno di uno degli appuntamenti settimanali più amati a Sesto Calende, la trasmissione radio Sesto alle Sette. Con l’originale format radiofonico, serio, scanzonato e “strettamente sestese”, il trio di speaker composto da Fabio Barisone, Marco Limbiati e Susy Milani ha divertito e allietato gli apertivi di molte persone per tutta la scorsa stagione: adesso è finalmente tutto pronto per la “nuova stagione” che tornerà a far conoscere ogni angolo e curiosità di Sesto Calende. Appuntamento, rigorosamente dalle 19 alle 20, sulle frequenze di Radio Village Network in diretta dalla sala mostre della Pro Loco.

Per conoscere gli ospiti della prima puntata:

SABATO 29 OTTOBRE

dalle 15 alle 18 – Sala Mostre Pro Loco – ASTRATTAMENTE: terzo appuntamento a Sesto Calende con il duo artistico formato da Claudio Vassallo e Claudio Forlani. Si rinnova così il sodalizio artistico de “I Pittografi”, duo che in comune vede la passione per l’arte e l’immagine, oltre che il nome di battesimo e la città a cui sono legati.

L’articolo completo su VerbanoNews e VareseNews:

dalle 15, partenza Piazza Garibaldi – HALLOWEEN PARTY: dopo due anni di attesa tornano l’evento di Halloween sulle rive del Ticino: nel pomeriggio di sabato saranno quattro i personaggi mostruosi che vivacizzeranno, o forse sarebbe meglio “spaventeranno”, Sesto Calende nel corso di una vera e propria caccia al tesoro lungo le principali piazze della città, dove non mancherà anche un’area tatuaggi per prepararsi ad uno scatto: il modo migliore per immortalare una giornata all’insegna del divertimento. Per vivere questo ‘mostruoso’ pomeriggio di festa il Gruppo Commercianti e Artigiani, la Pro Sesto Calende e la ConfCommercio Gallarate Malpensa hanno scelto di affidarsi allo staff di Merilla, ospite venerdì a Sesto alle Sette per presentare l’evento.

DOMENICA 30 OTTOBRE

dalle ore 12, oratorio di Lentate – CASTAGNATA: Pranzo al coperto con possibilità di asporto a base di polenta e gorgonzola, salamelle, patatine e torte fatte in casa e naturalmente, a partire dalle 14, castagne per tutti. Nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con animazioni e giochi.

Per il pranzo i posti sono limitati, è consigliato prenotare il proprio posto rivolgendosi all’oratorio PierGiorgio Frassati.