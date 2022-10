Le lastre di cemento sfondano la cabina e schiacciano il camionista a Binasco

Schiacciato dal pesante carico trasportato dal suo camion: lastre di cemento che hanno sfondato l’abitacolo intrappolando il conducente di un camion, un uomo di 25 anni che versa in gravi condizioni.

È successo martedì mattina alle 7 e 30 circa sulla strada statale 35 nel comune di Binasco, Sud Ovest di Milano quando un camion adibito al trasporto di carichi eccezionali per cause ancora da accertare ha visto il carico composto da alcuni pilastri in cemento armato sfondare l’abitacolo e intrappolare il conducente.

Le tre squadre dei vigili del fuoco di Milano sono arrivate sul posto e subito intervenute per estrarre l’autista dall’abitacolo, trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas.

Codice verde per le altre due persone ferite nell’incidente stradale, una donna di 51 anni e una di 21 soccorse dal 118 arrivato con tre ambulanze e automedica. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la polizia locale del consorzio Fontanili