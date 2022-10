“Le società operaie di mutuo soccorso e la cooperazione”: un incontro dell’Associazione Mazziniana di Varese

Nella mattinata di sabato 22 ottobre, come programmato, si è svolto, nel Salone Estense, il Convegno, organizzato dall’Associazione Mazziniana di Varese, “Le società operaie di mutuo soccorso e la cooperazione”. Dal Progetto Mazziniano alla realtà: il caso di Varese”. Dopo un’introduzione fatta dal Presidente della Mazziniana, Prof. Leonardo Tomassoni, che ha presentato i vari relatori e ha spiegato come quei lavori costituissero la prosecuzione di un momento di studio iniziato nel 2019, e lasciato in sospeso a causa della pandemia. Si voleva infatti attuare una riflessione più articolata sul dibattito ottocentesco tra “diritti e doveri” evidenziando altresì il ruolo di Mazzini nella nascita delle Società Operaie di Mutuo Soccorso vero specchio del suo progetto politico-economico.

Prima di passare al dibattito il Sindaco di Varese ha portato i saluti del Comune e ha sottolineato l’importanza di momenti di approfondimento storico in cui l’analisi delle situazioni locali si intreccia, supportandole, con una visione generale dei problemi che la nostra società quotidianamente deve affrontare. A quel punto Carlo Manzoni dell’Associazione Mazziniana di Varese ha iniziato a coordinare il dibattito tra i vari relatori. Proprio dalla storia locale delle SOMS (Società Operaie di Mutuo Soccorso) ha preso le mosse il primo relatore, Ferruccio Temporiti, Presidente Onorario del Coordinamento Regionale delle SOMS della Lombardia, che ha messo in evidenza come un concetto di connotazione fortemente mazziniana come la solidarietà stia al fondo di tutte le aggregazioni operaie dell’Ottocento, in cui la “stretta di mano” aveva il significato del patto e del soccorso.

Il Prof. Robertino Ghiringhelli, costante e preziosa presenza nelle attività dell’Associaizone Mazziniana di Varese, ha ripercorso la storia di alcune tra le prime SOMS nate nella nostra Provincia negli anni ’60 del 1800, Viggiù, Varese, Laveno, ciascuna con le sue caratteristiche peculiari, che per certi aspetti si possono considerare quasi dei “prepartiti”, all’interno delle quali la “stretta di mano” diventa il “prestito d’onore” e la cooperazione tra i soci il fondamento vitale della loro ragion d’essere. Ha preso quindi la parola il Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, Prof. Michele Finelli, che, in un ampio intervento, ha affrontato le problematiche legate alle SOMS di altri territori italiani e ha mostrato come la nascita del libro probabilmente più conosciuto di Mazzini, “Doveri dell’Uomo”, si è protratta nel tempo dagli anni ’50 dell’Ottocento fino al 1860, quando venne pubblicato in Svizzera, e come le riflessioni in esso contenute siano strettamente collegate con le vicende che stava vivendo e le problematiche che stava affrontando.

Il Prof. Emanuele Felice, economista e professore ordinario allo IULM di Milano, ha infine affrontato il ruolo di Mazzini nell’evoluzione storica dei “Diritti” e dei “Doveri”. Questo aspetto sicuramente presente nell’opera mazziniana si intreccia altresì con la tensione tra “democratici” e “liberali” nel XIX secolo. Proprio per la posizione che Mazzini mostra di avere sul rapporto tra diritti e doveri si può considerare il suo ruolo come quello di una figura intermedia tra socialisti e liberali in ambito politico. Forse una terza via. Mazzini crede ad esempio nel diritto alla proprietà privata ma crede altresì in un’eguaglianza sostanziale tra tutti gli individui in quanto cittadini. Salvaguardare aspetti a volte di difficile conciliazione è uno dei tratti di maggior interesse e anche di sicura modernità del pensiero mazziniano. Al termine di questo interessante dibattito sono state fatte alcune riflessioni da parte dei presenti e il Presidente Leonardo Tomassoni, considerato il grande interesse racchiuso nella problematica relativa alla ricerca di intermediazione tra le posizioni di un liberalismo incapace di superare le diseguaglianze sociali e di un socialismo incapace di garantire le piene libertà individuali, ha proposto di ritrovarsi per affrontare questa tematica alla luce degli studi e delle esperienze politiche in atto nel mondo.