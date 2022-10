Le stelle della ginnastica italiana nel mondo a Busto Arsizio per il Gran Prix

Busto Arsizio ospiterà il prossimo Fastweb Grand Prix di Ginnastica all’interno del tempio del volley femminile, la E-Work Arena di viale Gabardi. Le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a un evento imperdibile e per applaudire tutti i protagonisti di un evento che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia.

Confermatissima la formula della kermesse dell’edizione 2021 che coniuga spettacolo e competizione. Come ha spiegato Gianfranco Marzolla, direttore tecnico della gara: «Atleti e atlete dell’Italia e Resto d’Europa si sfideranno in sette gare nelle discipline della ginnastica artistica e della ritmica individuale. La gara consisterà in una sfida tra Italia e resto d’Europa su 7 attrezzi: sbarra, anelli e parallele pari per la ginnastica artistica maschile; trave e parallele asimmetriche per l’artistica femminile e due attrezzi da definire per la ritmica individuale. Ad ogni attrezzo si sfideranno un atleta della nazionale italiana e un campione europeo. La giuria assegnerà ad ogni sfida un punto per la squadra di appartenenza. Avremo l’élite della ginnastica internazionale e ne davvero siamo fieri».

La presentazione dell’evento che si svolgerà il 26 novembre prossimo si è svolta nella sala consiglio del Comune con il sindaco Emanuele Antonelli a fare da padrone di casa: «Questa magnifica manifestazione vedrà passare da Busto i migliori ginnasti, per noi è un orgoglio anche perché in passato il Grand Prix è stato ospitato da città più grandi. Un evento che dobbiamo alla Pro Patria Ginnastica e ai suoi straordinari risultati e sono certo che grazie al lavoro di tutti sarà un successo» – ha detto guardando tra i presenti Ludovico Edalli, cresciuto alla Pro Patria Ginnastica e modello per tanti giovanissimi ginnasti che a Busto si allenano.

«Siamo lieti di ospitare un evento di così grande livello che non è solo una grande occasione di sport, che tra l’altro crea un legame tra la ginnastica e la pallavolo perché si svolgerà nella nostra casa della pallavolo, ma anche un veicolo di promozione della città, uno splendido modo per accendere i fari sulle nostre capacità organizzative e quindi di uno strumento di crescita economica per il territorio. Ringrazio tutta la squadra che ha contribuito e contribuirà a un grande successo» – ha osservato, invece, l’assessore allo Sport Maurizio Artusa.

Roberto Lamborghini, Presidente Comitato Organizzatore Fastweb Grand Prix, ha dichiarato: «Un ringraziamento speciale al Comune di Busto Arsizio che oggi ci ospita, grazie anche a tutti i partner istituzionali dell’evento, ai corpi militari che da sempre ci affiancano in questa bellissima avventura e ovviamente alla Federazione Ginnastica d’Italia e alla società Pro Patria Bustese, parte integrante del Comitato Organizzatore. Il Fastweb Grand Prix nasce dall’impegno di molte persone e siamo orgogliosi che molte aziende partner abbiano creduto in questo evento e ribadito negli anni la loro presenza, confermando la bontà e la credibilità di questo evento. A meno di due mesi dall’evento abbiamo venduto oltre 1.000 biglietti, spero davvero che sia una giornata di festa per tutti, perché questo è il Grand Prix: competizione, emozione e divertimento, sia per chi ne è protagonista in pedana sia per chi lo vive dagli spalti».

«Una manifestazione di rilievo internazionale – sottolinea Andrea Vadalà, Dirigente Ginnastica Pro Patria Bustese – che conferma la Ginnastica quale protagonista di specialità tanto impegnative quanto affascinanti e siamo orgogliosi per di far parte del Comitato Organizzatore del Fastweb Grand Prix per il secondo anno consecutivo e siamo certi che anche quest’anno l’evento non deluderà le aspettative del pubblico. Oggi rappresento tutta la Pro Patria Bustese e desidero ringraziare tutti coloro che lavorano nella nostra società, come volontari che quotidianamente lo fanno con impegno, serietà e puntualità ineccepibili. Ne abbiamo avuto dimostrazione nel periodo covid in cui ci siamo inventati di tutto per mantenere alta l’attenzione sul nostro sport e questo atteggiamenti ci consente di approcciare tutte le competizioni agonistiche nel miglior modo possibile e infatti a livello tecnico abbiamo avuto grandi successi negli ultimi due anni. Consideriamo quest’evento un’anticipazione di quello che sarà il 2023 con Busto Città Europea dello Sport».

Valter Peroni, Vice Presidente della Federazione della Ginnastica Italiana ha dichiarato: «Il Grand Prix è un momento di grande spettacolo e questa edizione sarà speciale perché avremo tante stelle azzurre che nel 2022 hanno illuminato l’Italia con medaglie preziose, spesso le più pregiate. Dopo i successi degli Europei di Monaco di Baviera per la ginnastica artistica e di Sofia per la ginnastica ritmica, ci attendono i Mondiali di Artistica a Liverpool e noi siamo prontissimi. È la prima volta per il Grand Prix a Busto Arsizio ma la macchina organizzatrice è ben rodata e con la Pro Patria ed SG Plus sono certo che l’evento sarà un successo, sarà una vetrina e avremo tutti i nostri atleti presenti e insieme a loro festeggeremo la fine dell’anno agonistico insieme ai bellissimi risultati ottenuti».

Presenti alla conferenza gli atleti della ginnastica artistica Ludovico Edalli, Asia D’Amato per la ginnastica artistica e Sofia Maffeis per la ginnastica ritmica. Tutti si sono detti «entusiasti di potersi ritrovare il 26 novembre a Busto Arsizio, un’occasione unica per festeggiare gli innumerevoli successi di quest’anno davanti al pubblico, in un evento che cade sempre al termine della stagione agonistica e che ci consente di vivere la competizione con emozione e il gala con spirito positivo e voglia di stare insieme, divertendoci».

Grande soddisfazione è stata espressa, infine, da Mauro Temperelli della Varese Sport Commission (emanazione della Camera di Commercio varesina) che ha supervisionato l’organizzazione dell’evento: «La provincia di Varese è sempre più al centro dei grandi eventi sportivi che riusciamo ad organizzare mettendo in campo capacità organizzative, impianti, strutture ricettive e grande attenzione ai particolari. Lo sport crea un indotto importante per il territorio. Per questo crediamo in questo settore».

Sarà anche l’occasione per celebrare tutte le medaglie del 2022, un anno ricco e incredibile per la Ginnastica Italiana e per poter applaudire tutti gli Azzurri e le Azzurre presenti, tra cui le Farfalle, Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, le Fate, Nicola Bartolini, insieme a tanti altri.

PROGRAMMA FASTWEB GRAND PRIX

Ore 14.30 apertura cancelli

Ore 15.30 inizio evento con esibizioni Special Olympics e F.I.S.D.I.R, società territoriali, saluti istituzioni accompagnati dal coro dei Piccoli Cantori di Milano

Ore 16.00 Galà

Ore 17.00 Gara: Italia – Resto d’Europa

Ore 17.45 Premiazioni

Ore 18.00 Fine evento

TELEVISIONE

Il Fastweb Grand Prix sarà trasmesso in diretta su Raisport dalle ore 16.00.

La manifestazione ha il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

BIGLIETTI

L’E-work Arena ha una capienza di n.4.409 posti a sedere. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma di ticketone.it

PARTERRE NUMERATO

€30,00

PRIMO ANELLO NON NUMERATO

non tesserati € 20,00

tesserati € 17,00

SECONDO ANELLO NON NUMERATO

non tesserati € 14,00

tesserati € 12,00