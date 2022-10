Le Tre e un Quarto verso la semifinale al torneo dei campioni di Reazione a Catena

Dopo aver raggiunto il record di maggior numero di puntate vinte da una squadra femminile nella storia di Reazione a Catena, “Le Tre e un Quarto” volano in semifinale su Rai1, nel noto game show condotto da Marco Liorni.

È infatti iniziato lunedì 24 ottobre il torneo dei campioni di fine stagione di Reazione a Catena, il programma di associazione logica di parole in onda alle 18:45. A sfidarsi in un torneo ad eliminazione diretta otto squadre, che nel corso della stagione si sono distinte per puntate giocate o montepremi vinti. Tra queste il trio formato da Carolina Iadanza di Lonate Ceppino, Elisa Ferrazzano di Venegono Inferiore e Letizia Bianchini di Cislago.

Le tre studentesse provenienti dal Varesotto hanno lasciato il programma da imbattute ad inizio ottobre, per impegni di studio. In 23 puntate hanno indovinato per ben 14 volte l’ultima parola, accumulando un montepremi di oltre 230 mila euro.

Per rivederle l’appuntamento è a venerdì 28 ottobre alle 18:45 su Rai1 per la semifinale, che si concluderà poi con la proclamazione della squadra vincitrice dell’edizione 2022 del programma.