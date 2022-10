Le tre e un quarto tornato a Reazione a Catena per il torneo dei campioni di fine stagione

Nuovo appuntamento televisivo per “Le tre e un Quarto” questa sera alle 18:45 su Rai1. Le tre giovani studentesse provenienti dalla provincia di Varese, campionesse per ben 23 puntante della trasmissione televisiva Reazione a Catena, parteciperanno nuovamente al game show condotto da Marco Liorni per il torneo dei campioni di fine stagione.

Carolina Iadanza di Lonate Ceppino, Elisa Ferrazzano di Venegono Inferiore e Letizia Bianchini di Cislago giocheranno con altre sette squadre che si sono distinte per puntate giocate o montepremi vinti, sfidandosi in un torneo a eliminazione diretta.

Il gioco, uno dei programmi più seguiti della striscia preserale, attraverso l’associazione logica di parole, mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti e dei telespettatori. Appuntamento a questa sera alle 18:45 su Rai1.