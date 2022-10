L’eclisse di sole con gli esperti dell’associazione M42 di Bisuschio

Martedì 25 ottobre è prevista un’eclisse parziale di sole, che sarà visibile anche alle nostra latitudini.

Poterla osservare con le giuste precauzioni e una strumentazione adeguata può essere un’esperienza davvero interessante. Per questo l’associazione culturale astronomica e scientifica M42 di Bisuschio, organizza per martedì 25 ottobre a partire dalla tarda mattinata metTerà a disposizione i suoi telescopi nello spazio davanti al Comune di Bisuschio.

L’orario in cui l’eclisse sarà maggiormente visibile (nuvole permettendo) è quello tra le 11,17 e le 13,18.

«Il fenomeno sarà parziale – spiega Roberto Baio dell’associazione M42 – e questo vuol dire che il passaggio della luna oscurerà soltato il 27% della superficie del sole».

M42 non manca di aggiungere una serie di raccomandazioni per chi vuole osservare il fenomeno senza rischiare danni agli occhi:»Per poter osservare un’eclisse solare bisogna adottare delle precauzioni per proteggere la vista. Infatti guardare direttamente il sole può provocare gravi danni agli occhi che possono arrivare, nei casi peggiori, fino alla cecità. Per poter osservare l’eclisse in sicurezza bisogna procurarsi occhiali e filtri specifici, oppure utilizzare occhiali o vetri da saldatore. Oggetti poco usuali ma che hanno un indice di protezione adeguato e che si possono trovare facilmente in ferramenta».