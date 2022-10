L’eclisse di sole resa fantastica… dalle nuvole

Le nuvole basse della parte finale della perturbazione dei giorni scorsi potevano essere letali per l’osservazione dell’ eclisse parziale di Sole di questa mattina. Invece, incredibilmente, proprio queste nuvole hanno ‘collaborato’ a rendere il fenomeno ancora più suggestivo.

La ragione ? «Il fatto che le nuvole stesse, essendo basse ed abbastanza trasparenti, hanno costituito un autentico filtro naturale attraverso cui è stato possibile osservare quasi per intero il bianco disco solare che, a partire dalle h 11:18 ha cominciato ad essere intaccato nella parte superiore dal disco nero della Luna» spiegano dal Gruppo Astronomico Tradatese.

«Con in gradevolissimo intermezzo qui a Tradate, di una decina di minuti a cavallo delle 12:10 (ossia in coincidenza con la massima copertura del disco solare !), quando le nuvole si sono miracolosamente aperte facendoci gustare in ogni dettaglio anche ad occhio nudo, la visione surreale del disco solare eclissato. Sono state ottenute anche ottime immagini fotografiche con una macchina digitale applicate al fuoco diretto di un telescopio da 20 cm con inseguimento solare. Due piccoli gruppi di macchie (AR3131 e AR3136) hanno permesso una perfetta messa a fuoco. La cosa però inimmaginabile di questa eclisse è stato il fatto che NON è stato necessario utilizzare nessun filtro solare davanti all’obiettivo (in tre decenni di esperienza solari NON era mai successa una cosa simile !) ma solo un po’ di attenzione ( che proprio non manca nelle fila degli esperti del GAT di Tradate) e pose brevissime (2-3000 millesimi di sec) con una sensibilità massima di 100 ISO».

«Essenziale era non perdere il Sole nei momenti che veniva completamente nascosto dalla nuvolaglia: per questo il telescopio è stato puntato sul Sole di prima mattina (lo si è visto per qualche minuto attorno alle 9), poi il telescopio lo ha inseguito automaticamente fino al primo pomeriggio: in questo modo, appena le condizioni lo permettevano, la macchina digitale poteva entrare immediatamente in azione. L’immagine allegata è una sintesi delle oltre 200 immagini che gli astrofili tradatesi hanno ripreso un po’ dovunque non solo a Tradate, ma anche a Cassano Magnago (Gen. Campopiano, Ilaria Caniati), Comerio (Antonio Paganoni), Sumirago (Paolo Bardelli), Carnago (Diego DeGasperin) e molti altri».