L’economia circolare è protagonista tra i finalisti varesini del Premio Cambiamenti

Sono 19 i finalisti varesini del Premio Cambiamenti 2022: start up innovative di ogni genere, dall’IT al Tessile, dalla geologia alle costruzioni, si sono presentate nella tappa provinciale che si è svolta il 14 ottobre 2022 presso la sede CNA di Via Bonini 1 a Varese.

Un contest che ha visto in maggioranza progetti di economia circolare, o basati sulla riduzione dei rifiuti: dai computer aziendali al materiale edile, dagli alimentari sfusi ai tessuti, sono molte le idee presentate in questo senso nella finale varesina di Cambiamenti 2022. Ma non solo: l’attenzione quest’anno è focalizzata sul sociale: dai parenti anziani o malati ai nostri cuccioli, dal benessere del nostro fisico alla “colonna sonora” delle nostre vite.

«Il Premio Cambiamenti, che è ormai giunto alla sesta edizione, è sempre un evento emozionante – ha commentato Luca Mambretti, Presidente di Cna Varese – I progetti imprenditoriali che si presentano al contest sono, ogni anno, sorprendenti, innovativi, geniali e curiosi. Ascoltare le loro presentazioni e recepire l’entusiasmo con il quale questi neo imprenditori raccontano le loro idee, trasmette la loro creatività e genialità ma anche la loro competenza e professionalità: e l’innovazione e la creatività abbinate alla competenza e alla professionalità costituiscono un connubio perfetto».

Quasi tutti i finalisti hanno presentato progetti già commerciabili, in molti casi addirittura già avviati, spesso nati durante il lockdown da covid: quattro di loro andranno alla finale regionale, prevista il 24 novembre alle ville Ponti di Varese.

«E’ con grande soddisfazione che quest’anno Cna Varese ospita sia la tappa territoriale del Premio Cambiamenti che la tappa Regionale del Premio che si terrà alle Ville Ponti il 24 novembre – Conclude Luca Mambretti – Dalla selezione Regionale i finalisti parteciperanno al Premio Nazionale che si terrà poi a Roma nel mese di dicembre».

PREMIO CAMBIAMENTI CNA 2022, LE START UP FINALISTE

Domestiq, Varese

Domestiq è un innovativo servizio di gestione delle proprietà immobiliari per amministratori e residenti che riduce i costi e offre servizi aggiuntivi agli utenti. Il team ideatore del progetto è composto da persone con precedenti esperienze in software, soluzioni IT e start-up di aziende innovative che sono state precedentemente coinvolte nello sviluppo della prima iterazione della piattaforma di gestione immobiliare in Russia.

In Italia la nuova start up Domestiq Spa vede come titolare e amministratore Maria Ostrovskaia, che ha una laurea di primo livello in ospitalità e turismo presso The Russian New University e una laurea di secondo livello in Finanza presso la Plekhanov Russian University of Economics.

R3unite Srl, Busto Arsizio

La R3unite Srl affianca brand esistenti nella produzione responsabile dei propri capi e opera in un brand di abbigliamento fisico e digitale sostenibile.

Emanuele Bianchi è il co-fondatore e amministratore unico. Laureato in Economia e Finanza in Bocconi a Milano e a Londra, ha maturato esperienza nel settore moda nell’azienda di famiglia, Mimoska Srl, partner produttivo dei più importanti gruppi di abbigliamento italiani ed europei, e lavorato come consulente strategico e IT a Londra e Milano, prima di fondare R3unite nel 2020.

Il sito R3UNITE

Amaro Rubino, Varese

La Amaro Rubino è una start up di Varese che produce il primo amaro lombardo ad essere certificato Biologico, premiato come Miglior Liquore d’Erbe al Mondo per il 2022.

Matteo Rubino arriva professionalmente da tutt’altro mondo: è infatti a tutt’oggi responsabile di uno spazio espositivo nel centro di Milano che si occupa di Arte contemporanea e fotografia. Parallelamente porta avanti per anni la sua passione per la musica, saltando da un palco all’altro, con la sua band di rock’n’roll ispirata agli anni 50/60. A un certo punto comincia a sperimentare creazioni liquoristiche che poi condivide e regala agli amici. Quest’altra idea si trasforma in ulteriore passione/ossessione quando decide di creare un amaro, a cui dedica due anni di ricerca e test casalinghi. Alla fine di questo periodo in cui vaga per boschi, interroga piccoli coltivatori, miscela erbe in tinture alcoliche, definisce la formula finale, crea l’etichetta, trova la bottiglia giusta e decide a questo punto di testarlo sul mercato, agli inizi del 2020.

Il sito di Amaro Rubino Bio

RE-sign, Varese

RE-sign è una piattaforma web che promuove l’economia circolare nel settore dell’architettura e delle costruzioni, attraverso il riuso di materiali di costruzione.

Il team è composto da quattro soci fondatori, ai quali si uniscono periodicamente collaboratori esterni. CEO di design è Marco Zanini, progettista, che ha studiato architettura al Politecnico di Milano e alla TU Wien: architetto e tutor didattico in corsi di urbanistica e paesaggio presso il Politecnico di Milano, è co-fondatore di Casamatta, avamposto per l’economia circolare con Legambiente Varese.

Con lui Francesca Zanotto, architetta, tutor dal 2013 in corsi di progettazione architettonica al Politecnico di Milano e dal 2019 docente a contratto; Nicolò Bernaschina, programmatore front end laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Milano, e Michele Cervini, programmatore back end Laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Milano, che ha lavorato diversi anni come consulente nell’ambito della gestione documentale e dei processi di business aziendali.

Il sito di Re-Sign

Radici di Legno, Castellanza

Radici di Legno è una rete di professionalità legate al mondo dell’arredo, dell’interior e dell’outdoor.

Matteo Zappa, 33 anni. ha lavorato nella ristorazione e nell’ospitalità per parecchi anni, come barman, principalmente. Nel Novembre 2019 apre una partita IVA come montatore/allestitore nel settore eventi ed acquista un capannone allo stato di rudere nel Gennaio 2020. Poi il covid: nel frattempo si reinventa, e ad oggi nel 2022 ha quasi finito la ristrutturazione dell’immobile, mentre la rete di artigiani si amplia e si estende sul territorio.

La pagina Facebook di Radici di Legno

Schh S.r.l., Cunardo

La società, formata da soci giovanissimi, offre svariati servizi innovativi, come la creazione di applicazioni Web e Mobile per tutte le piattaforme: in particolare, ha ideato un social network dedicato alla generazione Z che, in un mondo trasparente e iperconnesso, punta sull’ignoto.

Andrea Peluso ha conseguito la Laurea Triennale in informatica presso l’Università Insubria di Varese. Svolge attualmente la professione di web architect. Ha esperienza nello sviluppo di applicazioni web e mobile con competenze in ambito cloud computing. Federico Micca è diplomato in Full Stack Developer with Cloud Technologies presso l’ITS Tech Talent Factory di Milano. Svolge attualmente la professione di Web Developer. Ha esperienza nello sviluppo di software con competenze in ambito cloud computing e intelligenza artificiale

La pagina Linkedin di Schh

Il Barattolo sfuso di Stefania Vanerio, Venegono Inferiore

Il Barattolo Sfuso è una azienda individuale fondata e gestita da Stefania Vanerio, che ha sviluppato la sua carriera in multinazionali IT in ruoli dirigenziali (Direttore Marketing e Commerciale), seguendo in particolare i settori export e i mercati emergenti. Dopo 15 anni di lavoro in azienda e un periodo di lavoro all’estero come Direttore Commerciale della sede centrale, rientrata in Italia, ha deciso di dare vita alla propria impresa, unendo la propria esperienza commerciale alla propria passione per l’alimentazione sostenibile: il suo sito vende on line prodotti biologici sfusi, con consegna a domicilio o nel posto più vicino della rete del Barattolo, potendo scegliere la quantità desiderata che verrà consegnata in pacchi di carta. Stefania si occupa in toto della gestione dell’azienda, affiancata da una agenzia che la supporta per la gestione backend dello shop e della comunicazione.

Il sito de Il Barattolo Sfuso

Forfirm Circular Economy Srl, Varese

Forfirm si occupa di reinserire asset informatici non più utilizzati in un processo di economia circolare e riuso, con un servizio semplice e sicuro per corporate: in parole povere, ricicla e rivitalizza computer dismessi dalle aziende, prevalentemente gruppi bancari, per reimmetterli sul mercato con un marchio “second hand” Neakosmo.

Enzo Russo è il socio di maggioranza e il titolare operativo in impresa. Laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano, ha lavorato in primarie società di consulenza ed istituti bancari, arrivando a fondare il gruppo Forfirm, che fornisce servizi di consulenza strategica e digitale. Enzo ha potuto constatare di prima mano la presenza di elevate quantità di apparecchi in ottimo stato e non più utilizzati, soprattutto all’interno degli istituti di credito: ha deciso perciò di fondare Forfirm Circular Economy che con il marchio Neakosmo dà nuova vita alle apparecchiature elettroniche.

Il sito di Forfirm

Echo Diving extra-ordinary audio applications, Varese

Ecco Diving realizza applicazioni musicali fuori dall’ordinario per brand creativi: in particolare, “ascolta e registra” i rumori delle aziende per integrarli in una musica originale che li possa descrivere in maniera personalizzata.

L’idea è venuta a Gianluca Roscio, founder di Echo Diving: musicista, produttore, performer, scrittore, dopo gli studi classici ha studiato Psicologia a Milano per poi specializzarsi in musicoterapia. Esploratore di connessioni sonore, comunicazione, produttore di contenuti audiovisivi, si occupa di comporre musica su misura creo colonne sonore, brani ad hoc che identifichino l’identità onora di un brand.

Il sito di Echodiving – Gianluca Roscio

Igineo srl, Angera

Roofus è una realtà che mira a fornire servizi di hospitality per cani (“l’airbnb dei cani”) a 360 gradi: con una app che segnala dove e in che modo è possibile avere una ospitalità per i propri cuccioli realizzati secondo le proprie esigenze e ne permette info e prenotazioni.

Nicolas Montonati, CEO di Roofus e già fondatore nel 2014 di ZZZleep & Go, azienda che sviluppa cabine pensate per il riposo dei viaggiatori, presente in numerosi aeroporti mondiali, con Roofus punta a rendere il rapporto tra umani e cani il più semplice e piacevole possibile: il primo passo del marchio è stata infatti la realizzazione di “cucce intelligenti” dove parcheggiare i cani durante la spesa al supermercato: con una sanificazione completa automatica e una videocamera che consente al padrone di controllare il suo cucciolo da app mentre fa la spesa.

Con lui ci sono Matteo Iamundo, Marketing Manager, Sergio Salmoiraghi, Co-founder ed investitore di svariate startup di successo e Angelo Iacubino, esperienza trentennale nello sviluppo software nella cybersecurity. Massimiliano Toniolo, è invece Investitore ed Advicor.

Il sito di Igineo Tech

Maria Teresa Spinelli, Gorla Maggiore

Quello di Maria Teresa Spinelli è uno studio creativo sartoriale in cui esprimo il mio concetto di guardaroba sostenibile, artigianale attraverso una proposta di capi ed accessori femminili.

Maria Teresa, 44 anni, dopo un diploma in ragioneria e oltre vent’anni di esperienza lavorativa nella contabilità e finanza, ma sempre con una passione viva per tutto ciò che è moda, sartoria e tessuti, nel 2015 decide di intraprendere un percorso di formazione professionale come modellista e sarta di abbigliamento femminile che le permette di approfondire e migliorare le competenze acquisite da autodidatta: nasce così Tere Handmade, il suo concetto di guardaroba sostenibile, artigianale.

Fitness su Misura S.r.l.s., Malnate

“Fitness su Misura” Trasforma il corpo delle persone rieducando l’alimentazione e utilizzando un programma di allenamento adatto, da rendere sostenibile nel tempo.

Il protagonista, Miguel Garnica, ha lavorato in palestra per 10 anni e durante il periodo covid è rimasto senza lavoro: in quel periodo sviluppa un percorso nel quale le persone sarebbero potute tornare ad allenarsi con sicurezza, “one to one” .

Le palestre lavorano in generale con il ricircolo di clienti, quindi gli obiettivi dei clienti ( perdere peso, aumentare la massa magra, ecc) non vengono nemmeno presi in considerazione, ciò che conta è il numero di iscritti. Da parte del cliente c’è invece la convinzione del ‘basta muoversi’ quando in realtà la parte alimentare è ben importante. Da li la decisione di contattare varie nutrizioniste per offrire un programma integrato: una lo ha ascoltato e ha cominciato con lui questa nuova avventura. La loro società consiste in tre soci e 7 dipendenti

L’account instagram di Fitness Su Misura

BLU INNOVATION SRL, Varese

L’azienda ha brevettato, progettato e realizzato Pure Grip, delle maniglie monouso sanificabili e riutilizzabili per non toccare le porte e superfici dei bagni pubblici, che sono utilizzate in via sperimentale in alcuni locali di Varese.

Blu Innovation srl nasce ad Aprile 2021. Nello stesso mese, la potenzialità del prodotto, unità alla mancanza di alternative sul mercato, ha portato i tre imprenditori iniziali ad iscriverla al registro speciale in qualità di startup innovativa. Dopo una prima fase di ricerca di investitori, la società, ad oggi, conta 4 soci con la previsione di potenziamento del team ed assunzione di personale nei prossimi due anni. Il team comprende: Andrea Lenzi, laurea in Ingegneria Informatica, socio Fondatore ed Amministratore unico, Giorgio Maria Baroni (socio fondatore), laurea in architettura, disegnatore e sviluppatore freelance, e Davide Uboldi (socio fondatore), che gestisce le attività di ideazione, progettazione tecnica e sviluppo del prodotto. Mirko Reto (socio) si occupa invece della gestione degli aspetti commerciali: gestione partner, investitori e risorse finanziarie.

INNOVA FABRICS SRL, Busto Arsizio

La Innova fabrics produce tessuti a maglia vestendo, attraverso i suoi clienti, uomini e donne di tutto il mondo, con prodotti sostenibili e frutto di riuso dei materiali.

Fabio Cescon ha 20 anni di esperienza nel settore tessile, prima come venditore di filati, poi responsabile commerciale estero per produzione tessuti a maglia fino alla direzione generale di un’azienda che fattura 30 milioni di euro. Abituato a lavorare con clienti di alto livello localizzati nel mondo intero decide di creare Innova Fabrics nel 2018, a 4 anni dalla nascita arriva a fatturare 1.200.000 euro , e nel 2022 il fatturato si avvicinerà ai 2 milioni.

Il sito di Innova Fabrics

Digitiamo srl, Vergiate

Digitiamo è una startup innovativa con l’obiettivo di diffondere l’innovazione digitale attraverso progetti originali con l’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Mirko Puliafito è CEO di Digitiamo con 15 anni di esperienza nell’ambito sviluppo software, esperienza acquisita nelle precedenti esperienze tra Eudata come Chief Technology Officer e in Docebo come Product Manager. Appassionato di dati, algoritmi e linguaggio naturale, aiuta le aziende a crescere ed utilizzare i propri dati per migliorare i propri processi interni.

Il sito di Digitiamo

Jas Gold, Olgiate Olona

Jas Gold è un giovane brand di gioielli in oro lavorati a mano da orafi italiani che promuove l’artigianato italiano, e il consumo consapevole e sostenibile.

Chiara Fabbris è fondatrice di Jas Gold e attualmente gestisce tutta l’attività legata al business, dal rapporto con i clienti e fornitori, alle strategie di marketing, dai social media fino al design del gioiello. Da sempre impegnata nel sociale e innamorata dell’artigianato, Chiara matura l’idea di Jas Gold nel 2020 e apre la società nel 2021, con il desiderio di promuovere una società basata sulla collaborazione e sul rispetto, promuovendo la bellezza dell’arte e dell’artigianato con un occhio di riguardo per l’ambiente. Con lei Marcello Labruna, appassionato di tecnologia, PMI ed innovazione e Raffaele Dayan.

Il sito di Jas Gold

La Happy Care Srl SB, Varese

Questi ultimi anni, caratterizzati da lunghi periodi di permanenza a casa, hanno fatto emergere una maggiore necessità di dare supporto alle famiglie che assistono i loro cari con demenza a domicilio. Le difficoltà che una famiglia deve affrontare sono diverse, a questo si aggiunge la complessità e la frammentazione degli strumenti che si trovano a disposizione e che non riescono a offrire un supporto completo e continuativo nel tempo.

La Happy Care è una soluzione che arriva direttamente nelle case delle famiglie e le aiuta ad affrontare le difficoltà quotidiane, donando serenità e migliorando la qualità di vita con dei servizi ad abbonamento che si occupano a 360 gradi del malato e della sua famiglia.

Il sito di la Happy Care

Abmgeo srl, Morazzone

ABMGEO Società Tra Professionisti a R. L. è la prima Società tra Professionisti Geologi in Regione Lombardia e la terza in Italia a carattere multidisciplinare.

La professionalità acquisita a partire dal 1997 mediante attività di consulenza in diversi campi applicativi ha permesso di coprire numerose attività in campo geologico, idrogeologico, geotecnico, idraulico forestale e di pianificazione territoriale. A partire dal 2019 le attività di ABM Studio Geologico Associato sono confluite in ABMGEO s.r.l. Società tra Professionisti, con l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi forniti e di fornire alla propria clientela un riferimento professionale solido e multidisciplinare con le proprie attività di consulenza e progettazione fornite.

Il sito dello Studio Geologico Varese ABMGEO SRL

Denos srl, Milano

Denos realizza una Cartella Clinica Digitale, sempre aggiornabile e accessibile, che raccoglie lo Storico dei denti del Paziente in forma Protetta e Riservata. A concepirla Maurizio Farina: Milanese, dal 1975 titolare del laboratorio Laltraestetica, e Giorgio Carrano, commercialista.