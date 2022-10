Leggiuno si riaccende, le Lucine di Natale tornano a casa

Le Lucine di Natale tornano a Leggiuno. Dopo l’edizione dello scorso anno a Laveno Mombello, l’allestimento di migliaia di luci natalizie torna nella sua sede originaria, nel piccolo paese del Verbano. Per la conferma ufficiale bisogna aspettare settimana prossima, ma organizzatori e amministrazione comunale nelle scorse settimane hanno tenuto un tavolo di confronto dove sembra sia stato deciso di adottare anche per Leggiuno il piano rodato nel Natale 2021: un bell’allestimento a cui accedere solo su prenotazione, così da ridurre il flusso di spettatori che durante le prime edizioni avevano congestionato il piccolo borgo. I dettagli verranno svelati prossima, quando verranno spiegate modalità di ingresso, costi e tutte le informazioni necessarie.

«Siamo mettendo a punto le ultime parti dell’organizzazione, ma ci siamo. Per noi è importante garantire la sicurezza del paese e una buona viabilità e speriamo che questa modalità di organizzazione, con l’ingresso solo su prenotazioni, possa aiutarci in questo senso, così come è successo lo scorso anno a Laveno, seppur siamo due realtà diverse. Come ho sempre detto le Lucine di Natale sono bellissime», commenta il sindaco Giovanni Parmigiani.

[leofoto id=712950]

Si riparte dunque, con un evento che negli anni ha attirato visitatori da tutta la provincia e da tutta Italia, grazie alla sua originalità: l’allestimento anche quest’anno vedrà la firma di Lino Betti e del suo gruppo di appassionati, sono già al lavoro per realizzare pezzi e luci che andranno a comporre l’allestimento di migliaia di luci.

Con i primi di dicembre, infatti, l’idea è quella di inaugurare un villaggio dall’atmosfera magica e fiabesca, tra luci colorate ed effetti scenici con un percorso luminoso tra le case del borgo, la chiesa, l’oratorio e il piccolo bosco. Al momento è presto per i particolari, ma il ritorno dell’evento più famoso e atteso durante il periodo di Natale potrebbe tornare ad illuminare il piccolo paese.

Le luci di Natale 2021 a Laveno Mombello

L’intervista del 2018 a Lino Betti