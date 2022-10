Lella Costa ed Elia Schilton inaugurano la stagione del Teatro di Locarno

Prosegue fino ai primi di novembre la campagna abbonamenti del Teatro di Locarno per una stagione che sarà contrassegnata dalle novità, a partire da un abbonamento particolarmente vantaggioso per chi si abbona per la prima volta: dieci spettacoli per 240 fr. E saranno uno più coinvolgente dell’altro, un ventaglio di proposte che spaziano dalla drammaturgia contemporanea ai classici, passando per la commedia musicale.

A inaugurare la stagione, il 10 e 11 novembre, Lella Costa ed Elia Schilton in “Le nostre anime di notte” scritto da Kent Haruf e autore della “Trilogia della pianura”. Dicembre porta in scena Silvio Orlando, noto attore di teatro e cinema, con “La vita davanti a sé”. Con il nuovo anno saliranno poi sul palco grandi protagonisti dello spettacolo italiano: Lunetta Savino, Il Teatro dell’Elfo, Federco Buffa, la compagnia Atir diretta da Serena Sinigaglia.

Tutte le info sul sito www.teatrodilocarno.ch o telefonando al Segretariato al n.091.756 10 93