L’era digitale è già qui: “EconomixLab – Fare impresa tra reale e digitale” a Ville Ponti

Si svolgerà il 19 ottobre, dalle ore 16, a Ville Ponti di Varese, “EconomixLab – Fare impresa tra reale e digitale”, l’evento ideato da SEV Holding e PwC per gli imprenditori della Provincia di Varese e dell’Alto Milanese che parla di economia, management, transizione energetica e digitale, tra PNRR, Next Generation UE e Green Deal.

Dopo la registrazione e l’accoglienza (ore 16), nel Centro Congressi di Ville Ponti si terranno il benvenuto e il saluto istituzionale del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (16.30), mentre i lavori della giornata partiranno con la prima tavola rotonda (17.00) su “L’impresa liquida integra persone, competenze, processi e tecnologia”, dove si parlerà della digitalizzazione che sta cambiando natura, strumenti e diritti dei (nuovi) lavori e dei (nuovi) lavoratori, tra smart working, formazione di professionisti sempre più richiesti sul fronte dei dati e dell’informatica, riqualificazione dei dipendenti e rinnovamento delle imprese meno inclini alle nuove tecnologie, con il corollario decisivo dell’attrazione di talenti tra le generazioni native digitali. La seconda tavola rotonda (18.00) verterà su “Il business del futuro è phygital: immediatezza, immersione e interattività”, dove si analizzerà come la digitalizzazione stia cambiando, e debba farlo sempre più velocemente per favorire competitività e capacità di aggredire nuovi mercati, i prodotti e le forme di commercializzazione degli stessi. Tra le due tavole rotonde (16.45), interverrà anche Guido Guidesi, Assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, che approfondirà dati, misure, strumenti ed opportunità sviluppate dalla Regione per le imprese e le associazioni del territorio.

EconomixLab sarà quindi un momento di incontro e di integrazione tra relatori di altissimo livello, dove inclusività e inclusione diventeranno un’opportunità di crescita per la business community. Attraverso l’unione di contenuti trasversali e l’interazione di esperienze specifiche, si genererà infatti un effetto moltiplicatore della qualità, del lavorare bene e dello scambio comune di idee e in cui la digitalizzazione è il motore principale dei cambiamenti.

Ecco, infine, i relatori che animeranno le tavole rotonde dell’evento gratuito, le cui informazioni si trovano sul sito www.economixlab.it: Emanuele Tosatti, Vice President Global Marketing della Divisione Smart Buildings di ABB, Ayan Meer, Docente di Scienze sociali a Sciences Po Paris, Fabio Lunghi, Presidente della Camera di commercio di Varese, Federico Visconti, Rettore della LIUC Università Cattaneo, Riccardo Kustermann, Direttore Quality & Client Management di Sea Milano, Ivan Lavatelli, Partner PwC Italia e Head of Core Operations, Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis e Presidente di Assosomm, Diego Rossetti, Presidente di Fratelli Rossetti e di Confindustria Alto Milanese, Francesco Sacco, Docente di Digital Economy all’Università dell’Insubria, Erika Andreetta, Partner PwC Italia e EMEA Fashion & Luxury Leader, German Picco, CEO e fondatore della Phygital Fashion House Futureclo.