L’europarlamentare Isabella Tovaglieri si appella all’Europa: “Usciamo dall’ambiguità sull’Islam”

L’europarlamentare bustocca Isabella Tovaglieri si schiera al fianco delle donne iraniane che stanno protestando da settimane per l’uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia morale iraniana e di Hadis Najafi (durante le proteste conseguenti): «Per Bruxelles è il momento di uscire dall’ambiguità: quante donne ancora devono morire in Iran perché le istituzioni europee prendano posizione contro il regime fondamentalista di Teheran e contro il processo di islamizzazione dell’Europa? Se vuole essere davvero solidale con chi manifesta e muore boicottando l’hijab, Bruxelles non può spendere milioni di euro dei cittadini in campagne pro-velo e modelli sociali contro i quali le iraniane si stanno ribellando con coraggio, a rischio della vita».

L’eurodeputata leghista che fa parte del gruppo Identità e Democrazia chiede all’Europa un impegno maggiore: «Bruxelles non può tradire le donne che fuggono in Occidente e che sognano di vivere libere da ogni sottomissione, come Saman Abbas. Di fronte a un fenomeno migratorio sempre più massiccio e incontrollato abbiamo il dovere di difendere con forza i nostri valori europei perché quanto accade oggi in un Paese apparentemente lontano, non sia la drammatica anticipazione del nostro futuro».

Isabella Tovaglieri è componente della Commissione Parità di genere ed è intervenuta durante la sessione plenaria, durante il quale ha indossato una maglietta con lo slogan delle giovani iraniane “Donna, vita, libertà”.