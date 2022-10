L’ex Emmezeta Moda di Vergiate verso la riapertura

Sopra al negozio dell’ex Emmezeta Moda di Vergiate è comparsa una nuova insegna. Una società cinese ha infatti rilevato l’edificio, battezzandolo Effe Megastore. Sono ancora in corso gli ultimi lavori e l’apertura è prevista nel mese di novembre. Il nuovo centro commerciale tratterà di abbigliamento, elettrodomestici e prodotti per la casa.

Fondato dall’imprenditore Maurizio Zamparin (conosciutissimo soprattutto per essere stato presidente del del Venezia e del Palermo e scomparso il primo febbraio 2022), l’Emmezeta Moda aveva chiuso nel 2019, lasciando senza lavoro una trentina di dipendenti.

Il parcheggio di fronte all’ex Emmezeta e il cantiere dell’ex magazzino

Prosegue invece il cantiere nell’area adiacente, dove sorgeva il vecchio magazzino dell’Emmezeta Moda. I lavori di abbattimento cominciati nell’aprile 2022 non sono ancora terminati, ma il progetto è rimasto invariato. Al posto del magazzino sorgerà quindi un negozio alimentare di medie dimensioni. Il Comune di Vergiate si è accordato con la nuova proprietà, ottenendo la realizzazione di alcune opere compensative (a spese dei proprietari) tra cui la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il Sempione e una rotatoria in via Treves, la strada che collega la frazione di Sesona al resto di Vergiate.