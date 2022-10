Lezioni di sogni con Paolo Crepet alla Sagra della Patata di Solbiate con Cagno

L’Amministrazione comunale si Solbiate con Cagno , la Commissione biblioteca e la Pro Loco Cagno propongono, all’interno del programma della Sagra della Patata del 15 e 16 ottobre 2022, un incontro con il noto psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet che presenterà il suo libro “Lezioni di sogni”.

L’incontro si svolgerà sabato 15 ottobre dalle 21.30 al Palazzetto dello Sport di via Brella (in località Cagno).

Dalle 20.30 alle 23.00 è stato organizzato un servizio di animazione per bambini, a cura delle associazioni locali con letture, baby dance e laboratori creativi, anche per permettere ai genitori di seguire l’incontro.

Scrive Crepet: