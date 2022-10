L’I.C.S di Luino protagonista nel convegno dell’Insubria “L’Italiano per apprendenti ucraini”

Il prossimo lunedì 24 ottobre, alle ore 15:00, si terrà, nella splendida cornice di Villa Toeplitz a Varese, il convegno organizzato dall’Università dell’Insubria dal titolo: “L’Italiano per apprendenti ucraini: lingua, intercultura e comunicazione”.

All’interno del convegno troverà spazio il racconto del corso di lingua per i rifugiati ucraini tenutosi presso l’Istituto comprensivo B. Luini di Luino su iniziativa della Dirigente scolastica, Chiara Grazia Galazzetti.

Il corso, completamente gratuito per gli utenti, si è svolto a partire dal mese di giugno e proseguirà fino a gennaio 2023 per consentire agli studenti ucraini di acquisire la certificazione linguistica nella lingua italiana.

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di vari soggetti, tra cui innanzitutto la professoressa Anna Lina Molteni, già docente negli anni passati di vari corsi di Italiano per stranieri, la quale ha accompagnato gli studenti nell’apprendimento della nostra lingua.

I libri del corso sono stati generosamente donati dall’Anpi Luino mentre il servizio di accudimento e animazione per i bambini ucraini – figli delle persone impegnate nel corso di Italiano -, senza il quale molti dei genitori non avrebbero potuto partecipare, lo hanno garantito alcune ragazze della 3A Linguistico Esabac e dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo Sereni di Luino. Tale servizio è stato possibile anche grazie alla rete di volontari che per tutta l’estate si sono prestati nella sorveglianza delle attività con i bambini ucraini, e che fanno capo alla rete educativa Human Net, recentemente costituitasi come collante delle agenzie formative del territorio luinese.