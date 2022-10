I Libera Uscita al teatro di Varese, la storica band di Ligabue in concerto per “Il Faro”

La serata è organizzata dalla Fondazione Giacomo Ascolti di Varese e i fondi verranno utilizzati per la ristrutturazione della palazzina di Via Largo Flaino

Appuntamento al Teatro di Varese con I Libera Uscita, la storica band di Ligubue. L’appuntamento è per sabato 29 ottobre, alle 21, per un appuntamento organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli.

I fondi raccolti verranno devoluti al progetto “Il Faro”, ovvero la ristrutturazione della palazzina di Via Largo Flaino a Varese che sarà destinata ad ospitare i parenti di malati, ricercatori universitari e operatori sanitari. Il concerto sarò dunque un’occasione per ascoltare buona musica, ma soprattutto per aiutare la realizzazione di un progetto importante.

E’ richiesta un’offerta minima di € 15,00 a persona. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione dell’ambizioso progetto del Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei nostri bambini.

Prenotate il vostro biglietto contattandoci via mail a info@fondazionegiacomoascoli. it oppure allo 0332232379.