L’incendio all’Unahotels, le vittime di violenza, AgriVarese e Varese City Run nel podcast del 6 ottobre

Le notizie di giovedì 6 ottobre

Si amplia l’offerta del centro aperto lo scorso dicembre per dare risposte congiunte a chi è vittima di violenza, sia domestica che sessuale. La sinergia tra Azienda ospedaliera varesina, Procura della Repubblica, Prefettura e comune di Varese si amplia con l’arrivo della Fondazione Felicita Morandi che dal 2005 si occupa di donne maltrattate. Spetterà a loro il compito di garantire la continuità del servizio e la reperibilità di notte. Inoltre è stato esteso a tutti i proto soccorso dell’azienda ospedaliera Sette Laghi il protocollo per l’individuazione delle vittime di violenza e la presa in carico in modo discreto ed efficace. Il procuratore della Repubblica Daniela Borgonovo lancia l’allarme: “Mai vista così tanta violenza in questo territorio. Da inizio anno sono 55 le donne che si sono presentate al pronto soccorso di Varese denunciando di essere vittime di violenza. Altre 12 hanno subito violenza sessuale mentre sono stati 7 i bimbi curati per le botte subite in casa. A questi dati si devono aggiungere ben 5 omicidi di cui tre maturati in ambiente famigliare a Morazzone, Mesenzana e Cantello con 4 vittime.

Fiamme alte all’ultimo piano dell’hotel di Via Albani di Varese. L’allarme è scattato intorno alle 10 all’Unahotels, la struttura ricettiva che si trova difronte all’Ippodromo. Il fuoco ha interessato i locali con gli impianti di condizionamento nella parte posteriore, poi la copertura esterna fino alla parte superiore dell’edificio. Queste le parole del Vigili del Fuoco Ivano Sparagnino intervenuto sul campo insieme ai colleghi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Come raccontato non si sono registrate particolari criticità ne tra i dipendenti ne tra gli ospiti che sono stati fatti evacuare dall’edificio.

A distanza di due anni di “stop forzato” dall’ultima edizione ritorna Agrivarese, la più importante manifestazione agricola della provincia. L’appuntamento è per domenica 9 ottobre in una nuova e affascinante cornice che inaugura la modalità “itinerante” della fiera organizzata da più di vent’anni da Camera di Commercio e delle associazioni di categoria e del settore: Angera. Sul lungolago ai piedi della Rocca ritorna così – sotto una nuova veste, ricca di espositori, laboratori, convegni e soprattutto animali – una delle feste secolari più importanti della provincia e del Basso Verbano, la festa dell’agricoltura di Angera. L’obiettivo è come sempre quello di far incontrare cittadini e consumatori con la produzione agroalimentare varesina, ha sottolineato il presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi nella sala consiliare di Angera, dove era presente anche il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora.

Tutto è pronto per l’edizione 2022 della Varese City Run, il grande appuntamento che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 ottobre e che spazierà dall’attività sportiva, con le gare di podismo, agli eventi di solidarietà con un occhio di riguardo per i più piccoli. Saranno infatti le Pulciniadi nella mattinata di venerdì 7 ottobre ad aprire l’edizione 2022 della manifestazione che avrà come centro logistico lo stadio “Franco Ossola”. Stefano Colombo, presidente del comitato organizzatore: «Il programma si apre con le Pulciniadi, che vedrà impegnati bambini fino ai 5 anni e a ognuno verrà consegnata una maglietta colorata. Questo è il senso di questa manifestazione per noi di Sport+: siamo una polisportiva che vive dei valori sportivi e dello sport come momento educativo e di incontro partendo dai più piccoli. La prima edizione è stata nel 2019, quest’anno partiamo dal “Franco Ossola” e per noi è un obiettivo raggiunto, con oltre 500 bambini provenienti dalle scuole materne di Varese e non solo per lanciare un messaggio positivo. Per rendere tutto questo possibile dobbiamo ringraziare i partner: quelli istituzionali, con il Comune di Varese, e il main sponsor Bcc».