Dopo l’incendio summit in prefettura per la copertura della facciata di Unahotels

Via i pannelli di copertura di Unahotels Varese (foto), zona ippodromo che come si ricorderà fu al centro di un incendio la scorsa settimana che ha coinvolto la sola parte esterna dell’edificio.

I PRECEDENTI – Una casualità che ha acceso i riflettori sulla sicurezza di alcuni materiali impiegati per le coperture di edifici di varia natura e che risponde al principio di precauzione dopo l’episodio clou, risalente allo scorso anno quando la torre dei Moro a Milano è andata completamente distrutta dopo uno spaventoso incendio. Le stesse indagini sull’accaduto, recentemente chiuse, hanno dimostrato come il medesimo materiale della copertura legata al grande rogo milanese ha riguardato opre anche in «edifici pubblici quali ospedali, aeroporti, centri commerciali e altri di civile abitazione».

VIA I PANNELLI ALL’HOTEL – Per questo stamane nella sede della prefettura di Varese si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello, avente come oggetto proprio alcune problematiche relative ai pannelli installati sulle facciate della struttura Unahotels di Varese, come emerse a seguito di un sopralluogo effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Tra i presenti, il sindaco del Comune di Varese Davide Galimberti insieme al Dirigente del SUE, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese Antonio Albanese, il legale rappresentante della Società Piazza Hotel & Residence Bianco Orfeo nonché il rappresentante di Unipolsai Investimenti Sgr Umberto Valente quale società attualmente proprietaria dell’immobile.

«Nel corso dell’incontro è emerso che, a seguito di un incendio verificatosi nei giorni scorsi e che ha coinvolto i prodotti di rivestimento, sono in corso i lavori atti a rimuovere detti pannelli e quelli limitrofi», spiegano dalla prefettura. Inoltre, «tanto la società proprietaria quanto l’attuale gestore hanno rappresentato che sarà trasmesso nei prossimi giorni al Comune un piano straordinario di valutazione e prevenzione del rischio incendio. Nelle more dell’ultimazione dei lavori necessari, è stato prescritto di adottare, da parte sia della società proprietaria sia dell’attuale gestore della struttura alberghiera, misure preventive e precauzionali, per scongiurare situazioni di pericolo per persone e beni», aggiungono dalla casa del Governo di villa Recalcati .

SITUAZIONE OSPEDALE DEL PONTE – In precedenza, il 4 ottobre scorso si era tenuta una riunione – con la presenza del Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi di Varese Gianni Bonelli insieme al Direttore SC tecnico patrimoniale – per le problematiche relative ai materiali di rivestimento della facciata del nuovo Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Filippo del Ponte emerse a seguito di un sopralluogo effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Anche nella precedente occasione erano state prescritte analoghe misure preventive e precauzionali.