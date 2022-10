L’ingiusta detenzione di Binda, l’addio “all’Ambrogino” e il tour alla caserma Garibaldi nel podcast del 12 ottobre

Le notizie di mercoledì 12 ottobre

La quinta sezione della Corte d’Appello di Milano ha accolto oggi, 12 ottobre 2022, l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Stefano Binda, che nel gennaio 2021 è stato assolto in via definitiva dall’accusa di avere ucciso, oltre trent’anni fa, la studentessa Lidia Macchi. Binda è stato in carcere 3 anni e mezzo tra il 2016 e il 2019, e lo scorso maggio aveva chiesto un “indennizzo” di oltre 350mila euro: la corte gliene ha riconosciuti, liquidandoli, oltre 303 mila euro.

Via i pannelli di copertura dall’ Unahotels Varese , l’albergo che si trova in zona ippodromo e che fu al centro di un incendio la scorsa settimana che ha coinvolto la sola parte esterna dell’edificio. Nella sede della prefettura di Varese si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello, avente come oggetto proprio alcune problematiche relative ai pannelli installati sulle facciate della struttura Unahotels di Varese, come emerse a seguito di un sopralluogo effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Analoghe misure preventive e precauzionali sono state prese per i materiali di rivestimento della facciata del nuovo Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Filippo del Ponte .

Si è spento ieri, tra l’affetto della famiglia, Ambrogio Rossi, conosciuto anche come “Ambrogino”, l’ex sindaco di Curiglia. Rossi, uomo di grandi valori e umanità, per undici anni aveva ricoperto il ruolo di sindaco di Curiglia, amando, come il compianto predecessore Piero Rossi, ogni singolo angolo di quel luogo. Se ne è preso cura e oggi a ricordarlo con affetto è infatti un’intera comunità: da Luino a Curiglia. Un impegno, il suo, che non si è mai esaurito, e che ha continuato a mettere nel salvaguardare la sua amata valle e comunità.

Un fine settimana alla scoperta del passato e del futuro della città, con approfondimenti sulle nuove destinazioni d’uso e sulle soluzioni architettoniche e di restauro che porteranno la Caserma Garibaldi a diventare il nuovo polo culturale di Varese: è quello che il comune di Varese sta organizzando per far partecipare la cittadinanza ai lavori del grande cantiere di piazza Repubblica. L’iniziativa, che si terrà dal 21 al 23 ottobre comprende un convegno (venerdì 21) e due giorni di open day con visite guidate: per entrambe le giornate, cittadini e visitatori, in gruppi da 10 persone, avranno l’opportunità di visitare l’ex Caserma grazie a dodici tour . Il percorso dura circa un’ora con inizio alle 9, 10.15, 11.30, 14, 15.30, 16.45 (sia sabato che domenica). La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 15 ottobre, in 50 punti vendita della rete Nova Coop torna la raccolta “Dona la Spesa” per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di disagio economico. In alta Lombardia l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Luino, Tradate e Castano Primo. la raccolta sarà indirizzata in ogni punto vendita a una realtà del terzo settore del territorio, alla quale verrà immediatamente devoluto l’intero ricavato. Il punto di raccolta delle donazioni all’ingresso del negozio verrà presidiato per tutto il giorno dai soci Coop locale e dai volontari.