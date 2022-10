Linus in bicicletta nelle strade della provincia: “Sono molto legato a Varese”

È partito con un doveroso saluto a Bruno Arena, ai funerali che si sono svolti venerdì 30 settembre, ma è proseguito con un weekend tutto varesino per Linus, direttore artistico di Radio Deejay che ha approfittato per girare in bicicletta per i nostri laghi. A raccontarlo è lui stesso con un post su Instagram dedicato alla nostra provincia.

Il testo del post: “A volte il destino regala delle strane coincidenze. Sono molto legato a Varese, che è forse la città storicamente più affezionata a Radio Deejay, ma per mille motivi erano anni che non ci venivo. Da qualche settimana però avevo preso l’impegno di venirci oggi a fare un giro in bici con un mio amico di qui come guida. Poi è successo che Bruno se ne è andato, e una delle ultime cose belle che ricordo di aver fatto con lui era stato un lungo giro proprio intorno alla sua città. Quindi mi sono trovato in 24 ore a venirci due volte, ieri per lui, oggi per una cosa che me lo ha ricordato”.