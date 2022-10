Liti, schiamazzi e persone pericolose, chiusura e licenza sospesa per un bar di Busto Arsizio

(Immagine di repertorio) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Busto Arsizio hanno notificato la sospensione della licenza per 30 giorni come disposto dall’Autorità di Pubblica di sicurezza nei confronti di un esercizio pubblico di Busto Arsizio.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese a seguito della proposta avanzata dalla Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio alla luce di diversi interventi effettuati dalle forze dell’ordine per liti e di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per il disturbo della quiete pubblica, in particolare per la musica ad alto volume.

Gli episodi, che si sono verificati tra lo scorso mese di aprile e la fine di settembre, hanno permesso di documentare reiterati episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica nonché ricorrenti episodi di violenza dovuti anche alla costante presenza di avventori in evidente stato di ebrezza alcolica. Tra l’altro, in occasione di mirati controlli, è stato accertato che il bar era divenuto luogo frequentato da persone pregiudicate e soggetti pericolosi, a tal punto da costituire un concreto pericolo per l’ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica.