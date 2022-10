Lo sciopero di Trenord, il ritorno di Glocal, il festival del giornalismo, e il rincaro dell’energia nel podcast del 5 ottobre

Le notizie di mercoledì 5 ottobre

Nuovo sciopero dei treni Trenord in Lombardia: l’8-9 ottobre, a cavallo del weekend, è prevista un’astensione dal lavoro dichiarata dalla Rappresentanza Sindacale del personale mobile e dal sindacato OrSA. Essendo nel fine settimana non sono previste fasce orarie di garanzia nelle ventiquattro ore di agitazione. Lo sciopero inizia alle ore 21:00 di sabato 8 ottobre e termina alle ore 21:00 di domenica 9 ottobre. Lo sciopero potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al servizio Aeroportuale. Maggiori dettagli sul sito www.trenord.it

Il grido di allarme dell’imprenditoria varesina per i prezzi dell’energia letteralmente impazziti non lascia indifferente il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che mercoledì mattina ha invitato tutti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle professioni, del commercio e dell’artigianato ma anche i sindacati dei lavoratori, ad un confronto a Villa Recalcati. Il prefetto ha preso ad esempio il caso di un imprenditore: il costo dell’energia nel 2021 era per la sua azienda di circa 960mila euro. Nel 2022, a fronte di un minor utilizzo di energia, la bolletta è salita a 2 milioni e 500mila euro, con un incremento totale del 337,5%. Il prefetto si è impegnato a far arrivare la preoccupazione di imprenditori e sindacati varesini al Governo, a cui invierà un documento con i dati e le richieste emersi durante l’incontro.

L’informazione torna protagonista a Varese. Dal 10 al 12 novembre è in programma l’undicesima edizione del festival del giornalismo Glocal: tre giorni di incontri, approfondimenti, riflessioni e spettacoli per guardare a un mondo del giornalismo che è in continua e costante evoluzione. Organizzato da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il Consiglio Regionale della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – e Camera di Commercio di Varese, Glocal 2022 pone al centro il tema dei limiti nel suo significato più ampio. Come ci spiega il direttore di VareseNews Marco Giovannelli.

Sfuma l’idea di aprire una sede permanente al Polo Sud ma si apre la via dell’Alaska. Dal marzo del prossimo anno, studenti, dottorandi e ricercatori dell’Università dell’Insubria lavoreranno nella parte più a nord della regione americana per condurre ricerche sui flussi di metano e anidride carbonica che si liberano con lo scioglimento del permafrost e le conseguenze sulla vegetazione. La decisione di spostare in questa parte del mondo il progetto di ricerca è dovuto al fatto che l’Alaska, insieme alle nostre Alpi e al Polo Sud, è una delle tre aree del mondo dove le conseguenze del cambiamento climatico sono più evidenti. Dal marzo del 2023 e fino a novembre, studenti dell’Insubria si alterneranno nel laboratorio artico.

Una buona notizia per lei, per i proprietari che la cercavano da più di tre mesi e per tutti i vedanesi che temevano di vederla sbucare in casa o in giardino. Ieri è stata ritrovata Gisella, la femmina di pitone reale scappata dalla sua abitazione di Vedano Olona e in fuga dalla fine di giugno. Un uomo l’ha vista in una zona di campagna all’altezza del passaggio a livello tra Vedano Olona e Venegono Superiore e ha avvisato la Polizia locale e i proprietari. La povera Gisella deve aver avuto un brutto incontro con un predatore, perché è stata ritrovata in vita ma ferita. Ora i proprietari se ne stanno prendendo cura