Da “Lo Sport in Piazza” una donazione per la pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio

Oggi – lunedì 24 ottobre – si è svolto un momento di incontro alla presenza del direttore Sanitario di Asst Valle Olona, Claudio Arici, e dello staff della Pediatria capitanato dalla dottoressa Simonetta Cherubini con l’Associazione “Busto Arsizio aiuta” accompagnata dall’Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, Maurizio Artusa, per la consegna della donazione di un videolaringoscopio.

L’Associazione, formata da volontari giovani impegnati nello studio e nello sport, è ben rappresentata da 5 volontari: Vanessa Giani, Giuditta Lualdi (capitano della squadra di pallavolo Futura Volley), Filippo Lualdi, Margherita Grella e Massimo Stella.

Con il loro entusiasmo e con il sostegno del Comune di Busto Arsizio, i ragazzi hanno organizzato un’importante iniziativa “Lo sport in piazza” che si è svolta dall’11 al 17 luglio nel centro cittadino dove si sono tenute più di 200 partite di pallavolo, basket e calcio, coinvolgendo oltre 350 atleti.

L’evento ha avuto uno scopo benefico in quanto il ricavato ha permesso l’acquisto di un videolaringoscopio per la Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio: un’apparecchiatura molto utile nelle situazioni di emergenza-urgenza pediatrica nel caso si renda necessaria l’intubazione di un bambino, procedura che in alcuni casi può rilevarsi difficoltosa per le particolarità anatomiche del piccolo o per la presenza di alterazioni anatomiche che complicano le manovre di assistenza; lo strumento sarà molto utile anche nell’attività formativa.