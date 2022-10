L’omicidio di Carol, la storia di Gigi Riva e l’eclissi di sole nel podcast del 24 ottobre

Le notizie di lunedì 24 ottobre:



Si è aperta lunedì mattina in corte d’assise a Busto Arsizio il processo per Davide Fontana, il bancario di 42 anni accusato dell’omicidio della ventiseienne Carol maltesi.

La difesa di fontana ha chiesto per il suo assistito una perizia psichiatrica, mentre è stata bocciata la richiesta delle parti civili per la celebrazione del processo a porte chiuse: le udienze saranno pubbliche e il calendario si snoda da qui al 30 gennaio

Dopo una partenza di settimana con l’ombrello, sono previste temperature miti e con valori addirittura sopra la media per il resto della settimana. A dirlo è il centro geofisico prealpino che ha spiegato innanzitutto che la perturbazione che è transitata lunedì sui nostri cieli si allontanerà in serata. In seguito il cielo sarà di nuovo soleggiato, o al massimo variabile, ma comunque con aumento della pressione atmosferica. Le temperature saranno il lieve rialzo il martedì, poi rimarranno stabili per tutta la settimana, restando al di sopra delle medie del periodo.

Si intitola Gigi Riva – Nel nostro cielo un rombo di tuono, il film documentario diretto da Riccardo Milani, che racconta la storia di uno dei più grandi campioni italiani, l’ex attaccante Gigi Riva, nato e cresciuto a Leggiuno, sulle sponde del Lago Maggiore.

Il documentario uscirà il 7 novembre 2022 nei cinema. Sul grande schermo la storia dello sportivo che ancora oggi detiene il record del numero di reti, ben 35, in Nazionale. Riva, cresciuto nei campetti dell’oratorio prima di spiccare il volo verso Legnano (come è raccontato in questo articolo di VareseNews), ha trascorso tutta la sua carriera calcistica con la maglia Cagliari (con cui ha vinto il mitico Scudetto nel 1969/70) ed è sempre stato un tutt’uno con la Sardegna, dove è rimasto a vivere.

Martedì mattina 25 ottobre 2022 ci sarà un appuntamento molto raro per appassionati e curiosi: una eclissi di Sole. Purtroppo non sarà totale, ma, qui in Lombardia, solo al 17%. L’inizio è previsto per le 11:18, il “massimo“ alle 12:13, la fine alle 13:10.

Le osservazioni in provincia come in qualunque altro luogo della Lombardia, saranno molto facili, purchè si prendano le dovute precauzioni, la prima delle quali è quella di non osservare mai il Sole eclissato ad occhio nudo, peggio ancora con un binocolo senza filtri.

Sono invece ottimali i classici occhialini, va bene anche il classico vetro affumicato con una candela, oppure una pellicola in Bianco e Nero, oppure un filtro da saldatore

«Una lezione di vita, un’esperienza che ti cambia, ti fa crescere e ti fa riacquistare la speranza di poter realizzare i propri sogni». È così che Federica e Nico ci hanno descritto il lungo viaggio a piedi sulla via Francigena iniziato lo scorso 8 giugno da Canterbury in Inghilterra e conclusosi il 20 ottobre a Santa Maria di Leuca, in Puglia. 135 giorni di cammino, 3200 chilometri percorsi a piedi, cinque paesi attraversati e centinaia di persone incontrate lungo un viaggio da nord a sud dell’Europa per promuovere il turismo lento, responsabile e inclusivo e soprattutto per raccogliere fondi per Free Wheels una onlus di Somma Lombardo che lavora per rendere i cammini realmente un’opportunità per tutti. Nell’intervista ci hanno raccontato le emozioni provate, i momenti difficili attraversati e i ricordi più belli di questa lunga avventura, anticipandoci uno dei prossimi viaggi, il cammino a Gerusalemme, verso la Terra Santa.