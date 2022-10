L’opera Rigenerazione tra gli eventi della Giornata del Contemporaneo

La performance di street art promossa dall’Associazione Wg.Art.it che ha visto coinvolti per diversi giorni gli artisti Sea Creative e Andrea Crea sul muro della ex- Aermacchi entra a far parte del programma delle iniziative della 18° Giornata del Contemporaneo, la manifestazione promossa da AMACI Associazione Musei arte Contemporanea italiani sabato 8 ottobre.

Gli artisti hanno lavorato insieme per realizzare la grande scritta “Rigenerazione” e l’intervento di uno si fonde con quello dell’altro sviluppando dei caratteri tipografici che si intrecciano a diversi richiami simbolici dedicati alla storia del luogo e dell’azienda.

La Giornata del contemporaneo si svolge come da tradizione su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista con mostre, eventi e performance. È realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il murale è accompagnato da un codice QR che rimanda a un sito dedicato alla “RIGENERAZIONE EX AERMACCHI, Un moderno progetto di riqualificazione urbana per ridare fruibilità, centralità e slancio ad un’area industriale dismessa da oltre vent’anni e alla città di Varese”. Uno spazio che, oltre a raccontare nel dettaglio il murale appena realizzato, potrà far conoscere l’avanzamento dei lavori dentro i fabbricati della vecchia e storica fabbrica.