Lotta alla leucemia, la donazione di “Ride to Donate” consegnata ad AIL Varese

Chi va in bicicletta, chi soprattutto è abituato a sfidare le salite delle Alpi, non ha bisogno di cerimonie pompose neppure quando ha tagliato grandi traguardi. E così, la chiusura del progetto “Ride to Donate” che VareseNews ha seguito passo passo nelle scorse settimane, si è limitata a un brindisi tra chi si è impegnato, con la certezza di avere dato il massimo e di essere riuscito a fare del bene.

Ricapitoliamo brevemente: “Ride to Donate” è stata una raccolta fondi benefica per celebrare la memoria di Luca Gaspari, noto commerciante del centro di Varese scomparso a giugno a causa di una leucemia. Il figlio di Luca, Nicolò, appassionato di bicicletta con un gruppetto di amici, ha deciso di abbinare questa raccolta a una pedalata di tre giorni: i primi due sui passi alpini e il terzo con arrivo a Vittorio Veneto, città di origine della famiglia Gaspari.

Un programma che ha riscosso successo tra i partecipanti “in sella”, nove, tra quelli in ammiraglia, tra i nostri lettori e soprattutto tra i tanti amici, colleghi e conoscenti che hanno fatto salire vertiginosamente la cifra di denaro raccolta. La “lancetta” si è fermata sulla soglia dei 19mila euro (18.740 per la precisione) e l’assegno è stato consegnato al presidente di AIL Varese, Cristiano Topi, nella sede del Gruppo Alpini cittadino in una breve cerimonia svoltasi venerdì 28 all’ora dell’aperitivo.

«Siamo rimasti davvero colpiti dalla raccolta fondi in memoria di Luca – racconta Topi – una persona carismatica, positiva: è bello nel suo nome avere raccolto una somma così importante e sono contento anche per Nicolò e per gli amici che lo hanno affiancato nell’iniziativa. Vista la consistenza della donazione abbiamo pensato di devolvere tutto il denaro a un progetto specifico che decideremo di concerto con l’Ematologia dell’Ospedale di Varese: stiamo pensando o di sostenere la presenza di un giovane medico per un anno, oppure di finanziare uno specifico progetto di ricerca in campo ematologico».

Quando la decisione verrà presa, saremo ben lieti di comunicarla attraverso VareseNews a chiusura di un cerchio che ha coinvolto attivamente tante persone che hanno avuto a cuore la raccolta fondi e il progetto “Ride to Donate”.