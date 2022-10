Luca Vergani coordinatore per la provincia di Varese di Italia Libera e Popolare

Continua la crescita di Italia Liberale e Popolare sull’intero territorio nazionale: una rete di persone che mette in primo piano le competenze e le esperienze politiche dei singoli per creare una sinergia in grado di proporre soluzioni alle istanze territoriali di Province e Regioni del nostro Paese.

Nell’ottica di questo progetto, è di oggi la nomina del marnatese Luca Vergani a Coordinatore Provinciale di Varese con il suo conseguente inserimento nel Direttivo Regionale della Lombardia. «Conosco Luca da qualche tempo ed il suo ingresso nella nostra squadra è l’evidenza della crescita e della grande qualità del progetto Italia Liberale e Popolare», così Claudio Desirò, segretario Nazionale di Italia Liberale Popolare, commenta la nomina di Luca Vergani nel Direttivo Regionale lombardo.

«Luca porterà il suo entusiasmo e la sua esperienza all’interno di un gruppo in costante crescita: il lavoro che ha svolto nella recente campagna elettorale in sostegno al Terzo Polo ha prodotto ottimi risultati e noi faremo tesoro della sua grande esperienza e competenza».

«L’ingresso di Luca nel Direttivo Regionale della Lombardia rappresenta un grande valore aggiunto per il nostro gruppo di lavoro -, aggiunge Maurizio Petrò, Presidente dell’Associazione, porterà con sé l’esperienza politica, territoriale e nazionale, acqusita in questi anni e ci permetterà di essere sempre più radicati in una Provincia importante come quella di Varese».

«Essendo già membro del direttivo dell’associazione politico culturale Officina delle Idee 2.0, nata a Busto Arsizio, una realtà liberale, popolare, riformista e fortemente ancorata ai valori occidentali, offro il mio impegno, distinto e distante da un mero partito politico, verso Italia liberale e Popolare, al fine di rafforzare la fiducia e vicinanza tra amministrazioni locali, cittadini, istituzioni, associazionismo sempre nella forma di buon governo – dichiara Luca Vergani che prosegue -. Ringrazio il Direttivo Regionale ed il Direttivo Nazionale per la fiducia che mi hanno dimostrato, certo di iniziare una nuova avventura nell’interesse dei territori e dei cittadini che li amano».

Italia Liberale e Popolare continua la sua attività politica e culturale territoriale nelle 18 regioni in cui è già presente, ampliando così la propria rete con i tanti Amministratori Locali, Politici del Territorio e cittadini in cerca di un soggetto politico in grado di portare contenuti, analizzare i problemi ed offrire soluzioni in un’ottica collaborativa con le Istituzioni ed i Corpi Intermedi attivi sul territorio nazionale.