Luci, spettacoli e parcheggi: il piano di Varese per il Natale 2022

Gli eventi per il Natale a Varese, le agevolazioni per i parcheggi durante il periodo di festa e le iniziative per promuovere il turismo e il commercio: sono questi gli argomenti trattati nella Commissione Attività produttive del Comune di Varese che ha avuto come tema proprio il Natale 2022.

Si parte dunque dal grande spettacolo natalizio che si svolgerà ai Giardini Estensi di Varese. A realizzarlo sarà la Festi Group, il famoso gruppo che si occupa di grandi eventi in tutto il mondo, guidata da Valerio Festi e Monica Maimone.

Il Natale nel parco di Palazzo Estense vedrà la realizzazione di due progetti: un grande allestimento natalizio con eventi e spettacoli artistici a cielo aperto e un video mapping che addobberà i Giardini e il Palazzo. La proiezione sulla facciata vedrà il coinvolgimento delle scuole di Varese che in questi giorni sono al lavoro per scrivere una storia che ha come tema “il dono”. Alla fine verranno scelti tre racconti che saranno trasformati in video animazioni che saranno poi proiettate durante le feste natalizie. Tutte le luci utilizzate per l’evento ai Giardini saranno led di ultima generazione e a basso consumo di energia.

Altro tema trattato durante la commissione è quello della sosta durante il Natale. Anche quest’anno la Giunta conferma le agevolazioni che riguarderanno i parcheggi delle Aree Verdi della città. Si tratta di circa 1500 parcheggi che saranno gratuiti il venerdì pomeriggio, dalle 14.00, e il sabato dalle ore 10. Ai fine settimana si aggiungono anche i giorni da lunedì 19 a sabato 24 dicembre. Inoltre, grazie alla disponibilità di Aler, in occasione delle festività verrà messo a disposizione gratuitamente il grande parcheggio di piazzale Staffora. A due passi dal piazzale si trova la comoda fermata del bus che in pochissimi minuti porta in centro.

La vicesindaca Ivana Perusin ha poi illustrato alla Commissione tutto il progetto studiato insieme ai commercianti di Varese in merito agli allestimenti nelle vie del centro città e gli eventi nei quartieri. “Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo in Italia e in Europa – ha spiegato Perusin – vogliamo comunque offrire ai cittadini e turisti un Natale indimenticabile tra eventi ed allestimenti. Il tutto con la massima attenzione al tema del risparmio che sta coinvolgendo l’intero Paese. In questo senso però ci vengono di aiuto gli interventi fatti in questi anni che hanno portato ad un risparmio per il Comune di oltre 4 milioni di Kilowattora sugli impianti che sono stati efficientati come l’illuminazione e gli edifici pubblici”.