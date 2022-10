Da Ludovico il Moro ad Agrivarese: ad Angera l’agricoltura è in festa sul Lago Maggiore

Angera e Agrivarese, un binomio perfetto anche per la storia che unisce la fiera dell’agricoltura della provincia di Varese alla cittadina ai piedi della Rocca Borromea, il castello da cui ammirare un meraviglioso panorama sul Lago Maggiore.

La rassegna, promossa da Camera di Commercio, si ripropone quest’anno: l’appuntamento è per domenica 9 ottobre, con la novità che si svolgerà ad Angera.

«Con molto piacere, l’Amministrazione Comunale ha aderito all’evento organizzato da Camera di Commercio – commenta il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora –. Si recupera così una tradizione storica per la nostra località: la grande festa agricola. Se ne trovano riferimenti già in un decreto di Ludovico il Moro del 1497, anche se probabilmente le origini sono di epoca romana, quando Angera era un importante “vicus”».

Saranno sessanta gli espositori protagonisti sul viale di Piazza Garibaldi, conosciuto come “il Pratone” sul lungolago (qui la mappa con gli eventi). Tante le iniziative rivolte a tutti, operatori e famiglie: «Abbiamo cercato di arricchire un palinsesto definito da Camera di Commercio con le peculiarità della nostra località per valorizzare i molti elementi d’interesse che la caratterizzano – sottolinea il primo cittadino -. Non mancheranno i laboratori del museo, per esempio quello dei gioielli celtici e del pane millenario di Angera, ovvero la ricostruzione del processo di produzione di questo alimento, utilizzando i grani a disposizione in epoca romana. Inoltre, è previsto un convegno sui nuovi strumenti di gestione dei boschi, in particolare la collina di San Quirico, colpita ad aprile da un incendio. L’obiettivo è di mettere a punto un programma di tutela e manutenzione dell’area, attraverso la creazione di un’associazione fondiaria: un percorso già avviato sul Campo dei Fiori, anche in questo caso a seguito di un incendio».

Agrivarese è un tassello della collaborazione con Camera di Commercio per lo sviluppo della sponda varesina del Lago Maggiore: «Il rapporto è proficuo – conclude Paladini Molgora -. Insieme abbiamo organizzato delle iniziative per lo sviluppo dei bed and breakfast: diversi partecipanti si sono poi avviati verso questo tipo di attività. Più recente, è il nostro impegno nell’ambito di #varesedoyoubike, progetto per lo sviluppo cicloturistico: stiamo realizzando un tratto di ciclabile che porterà all’imbarcadero, dove è prevista l’installazione di una colonnina per la ricarica di ebike».