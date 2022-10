A Luino avvicendamento ai vertici dell’Arma, arriva il capitano Vincenzo Piazza

Dopo quasi sei anni, il Capitano Alessandro Volpini ha lasciato questa mattina il Comando della Compagnia Carabinieri di Luino, cedendolo al Capitano Vincenzo Piazza (nella foto, da sinistra Cap. Volpini, Col. Piasentin, Cap. Piazza).



Giunto a Luino il 30 gennaio del 2017, il Capitano Volpini si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e personali, anche in occasione degli svariati incontri didattici nell’ambito dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità.

Nel periodo di comando l’ufficiale ha coordinato diverse ed importanti attività investigative, tra le quali emerge sicuramente quella finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del Nord del Varesotto.

Non può inoltre essere dimenticato l’impegno nel garantire il servizio di prossimità e l’attività di sostegno e supporto alla cittadinanza della frazione Monteviasco del comune di Curiglia con Monteviasco, chiamata dal 12 novembre 2018 ad affrontare il problema del blocco dei collegamenti a mezzo funivia.

Il Capitano Volpini è atteso ora da un’ulteriore stimolante esperienza di sevizio quale Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine.

Il Comando della Compagnia è stato assunto dal Capitano Vincenzo Piazza, classe 1975, originario di Torino, laureato in Scienze Politiche, neo papà di due gemelli nati in Sardegna poco prima che lasciasse il precedente incarico di comandante dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas. Pilota con circa 2000 ore di volo all’attivo, l’ufficiale vanta una cospicua esperienza di servizio, che lo ha visto per 18 anni proprio in Sardegna dove ha iniziato nell’Organizzazione Territoriale, nel precedente ruolo Ispettori, quale giovanissimo comandante di Stazione in S.V. per poi proseguire in altri incarichi di responsabilità. Frequentatore nel biennio 1999-2000 della scuola di volo del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare in Frosinone, è stato brevettato “Pilota di elicotteri militari” con la successiva assegnazione al 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia. Vincitore di concorso, è stato nominato sottotenente nel 2013 e dopo aver frequentato il 54° corso Applicativo è stato assegnato al 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” in Moncalieri (TO), dove ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone e poi dal 2015 di responsabile delle neo istituite SOS (Squadre Operative di Supporto). In seno al 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” è stato, in ultimo, il primo comandante dell’allora neo istituita Compagnia di Intervento Operativo.