A Luino continuano i lavori per la posa della nuova rete fognaria: nuove modifiche alla circolazione

Continuano nel centro di Luino – tra viale Dante, via Don Folli, via Sant’Onofrio e via Isola dei Fiori – i lavori di Alfa srl per il rifacimento e la posa della nuova rete fognaria. Da domani, lunedì 10 ottobre, nuove modifiche alla circolazione.

A farlo sapere è l’assessore Ivan Martinelli: «Da domani, concluso lo scavo all’interno della rotonda Ratti, i lavori continueranno nella direzione della via Sant’Onofrio. Tale arteria, utilizzata fino a oggi come valvola di accesso a Luino, alleggerendo l’unica alternativa al lungolago e cioè la rotonda dell’ospedale, non potrà essere percorsa fino a che lo scavo non uscirà almeno dal sedime della corsia di immissione alla stessa da viale Dante Alighieri».

L’accesso alle residenze site in via sant’Onofrio sarà però comunque garantito dalla corsia attualmente utilizzata per l’uscita su viale Dante Alighieri. Mentre l’uscita dalle stesse, esclusivamente verso la stazione.

«Il tempo preventivato per questa fase è di due giorni – continua l’assessore Martinelli – ma confidiamo nel buon operato della ditta e nell’assenza di problemi legati ai sottoservizi eventualmente presenti sotto il sedime stradale, per concludere anzitempo l’intervento. Nella giornata di domani abbiamo avuto la disponibilità della Polizia Stradale a fornire supporto alla Polizia Locale durante tutta la mattinata, in particolare nell’opera di controllo e scorrimento del traffico presso le rotonde dell’Ospedale e presso la Coop. Non si mancherà, inoltre, di richiedere la collaborazione di tutte le Forze di Polizia sul territorio per contenere i disagi».

Una volta che il cantiere supererà via sant’Onofrio in direzione rotonda del Marinaio, si potrà allora attivare un circuito per accedere a Luino centro attraverso la via Sant’Onofrio stessa, come già realizzato finora, ma senza più l’utilizzo dei semafori. La rotonda Ratti tornerà dunque utilizzabile.

«Fino a quando però i lavori non avranno raggiunto e superato la rotonda del Marinaio, sarà mantenuto il senso unico in uscita da Luino centro verso Germignaga» aggiunge ancora Martinelli, conscio che le temporanee modifiche alla viabilità di questa settimana hanno messo in difficoltà la città, creando disagi e lunghe code.

«Abbiamo letto numerose lamentele, che comprendiamo, o almeno quelle che si mantengono entro i limiti della tolleranza e del rispetto, però teniamo a ricordare nuovamente alcune cose: il cantiere non è del Comune di Luino ma di Alfa srl, la quale detta i tempi necessari per l’intervento; il compito del Comune è quello di vigilare sullo sviluppo e concordare con la ditta appaltatrice soluzioni per alleviare i disagi; l’opera di sostituzione della rete fognaria è imposta ed è indispensabile per evitare sanzioni comunitarie che avrebbe pagato il Comune e conseguentemente i cittadini; non ci sono alternative a quanto messo in campo per contenere i disagi che luinesi e non luinesi sono costretti a sopportare per poter finalmente avere una rete fognaria dignitosa, all’altezza di una città moderna e rispettosa del nostro ambiente, del nostro lago. In ultimo, l’intervento fa parte di una pianificazione avviata ma mai realizzata dalla precedente amministrazione che la presente invece ha recepito con assoluta certezza della sua necessità».

(Foto di Giovanni Saturnino Anna Quarto)