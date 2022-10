A Luino nuovi progetti “Per far sentire il mondo degli adulti più vicino ai giovani”

Continua e si potenzia l’attenzione ai giovani da parte del comune di Luino, anche grazie alla collaborazione di Fondazione Asilo Mariuccia e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, con cui il comune ha partecipato e vinto il bando giovani Smart di Regione Lombardia.

Il progetto, che ha un budget previsto di 40.000 euro, prevede la proposta di corsi artistici gratuiti condotti da giovani e rivolti ai giovani. A breve, infatti, uscirà una manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni. Il bando permette il rimborso ai docenti, l’acquisto di materiale e una serie di workshop.

Inoltre, si procederà al potenziamento dell’intervento nelle scuole superiori con progetti di educazione alla parità e con formazione di ragazzi del triennio guidati dagli educatori. Vi saranno anche interventi in contrasto alle dipendenze e con un occhio attento a rilevare qualche disagio.

Un’ulteriore azione metterà a disposizione fondi per il potenziamento del progetto di educazione al lavoro per ragazzi che lasciano la scuola e devono prepararsi al mondo del lavoro, già in atto con il laboratorio di giardinaggio a Villa Hussy. Verranno finanziati interventi per il 2023, cercando di creare all’interno del parco, anche con il supporto della neonata associazione giovanile Utòpia, degli spazi aggregativi.

«Con questi progetti si va a potenziare il lavoro di rete che è già partito lo scorso anno e che è diretto al coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita cittadina – conclude Elena Brocchieri, assessore al sociale luinese -. L’intento è contrastare il disagio e fare sentire il mondo degli adulti vicino ai nostri ragazzi».