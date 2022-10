A Luino riapre la via Sant’Onofrio, cambia di nuovo la viabilità

Giorni impegnativi per la città di Luino che, a partire da lunedì 10 ottobre, ha vissuto non pochi disagi a “causa” dei lavori – necessari, come più volte sottolineato – di Alfa srl per la posa della nuova rete fognaria in prossimità del centro di Luino, tra viale Dante, via Don Folli, via Sant’Onofrio e via Isola dei Fiori. Una situazione che, oltre alle interminabili code, ha creato molto malumore tra i cittadini e sollevato diverse critiche, tra cui quelle fatte ieri dal consigliere Davide Cataldo e dal presidente del circolo locale Fratelli d’Italia Mario Contini.

Dalle ore 17 di ieri però, 11 ottobre, è stato finalmente riaperto il transito sulla via Sant’Onofrio, permettendo così l’accesso da Germignaga verso Luino senza obbligare la viabilità verso la rotonda dell’ospedale. La rotonda Ratti è di nuovo percorribile.

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre, la ditta provvederà all’asfaltatura del tratto di viale Dante che collega la nuova rotatoria presso i vigili del Fuoco alla rotatoria Ratti. Giovedì, salvo imprevisti, la viabilità in questo tratto sarà ripristinata a doppio senso. Si ricorda che la viabilità su viale Dante, dalla rotatoria del Marinaio alla rotatoria Ratti, sarà a senso unico in uscita dal centro di Luino.