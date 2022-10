A Luino “Riemerse“, la mostra di Elena Rede a Palazzo Verbania

Vernice in programma per venerdì 28 ottobre 2022 alle 18.00. Tre gli incontri collaterali tra cui un appuntamento dedicato a Piero Chiara e al suo rapporto con l’arte

RIEMERSE è una kermesse patrocinata da Regione Lombardia che si terrà a Palazzo Verbania la cui vernice è prevista per venerdì 28 ottobre 2022 alle 18.00. La mostra delle opere di Elena Rede, eclettica artista di caratura internazionale testimonia la forza di questa progettualità. Il “Kursaal luinese” ospiterà le tre opere inedite “L’angelo eroe”, “Riemersa”, “Ero”.

«Brucio, corrodo, scolpisco, svuoto. Vorrei sprigionare dalla materia l’essenza, la verità… la bellezza che è Spirito». Una sola frase che Elena Rede, come un mantra, pare ripetere vivendo dentro la sua arte in una sorta di tempo-spazio indefinibile creando opere dallo slancio eterno in cui «Dall’alto la luce entra con effetto fluorescente e trasmette l’atmosfera di una cattedrale umana.» (Clemens Toussaint).

Come ciò che si vede o appare (ed è il meno) di quelle figure, che disvelano, in realtà, un misterioso archetipo: entità visibili, ora sibilline ora eloquenti, di una storia millenaria che non conosce epilogo. Miracolosamente riemerse da un altro “mare”, diverso da quello di Riace, grandeggiano adesso con le stimmate del capolavoro. Del resto, l’aveva già detto Igor Mitoraj: «Elena Rede mi piace perché ha talento ellenico e visioni atemporali». (Giovanni Faccenda) Elena Rede – all’anagrafe Elena Re Depaolini – già presente alla Biennale di Venezia, è figura nota nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, tanto da essere inserita fra i massimi scultori italiani nell’annuario più autorevole del settore: il Catalogo dell’Arte Moderna (Editoriale Giorgio Mondadori). In questa personale ritroviamo alcune sue sculture presenti nella collettiva “Sinfonie a colori” svoltasi al Miramare the Palace con il patrocinio del Comune di Sanremo ed alcune sue opere importanti che fanno parte della narrazione del suo percorso artistico, tra cui un bozzetto del GATTO, la grande scultura monumentale commissionata dai promotori del progetto Grand Pardon, per il primo museo dedicato al Gatto nella località di Triora (Im) con l’alto patronato dell’Unesco e Regione Liguria. Anche Luino nel 2019 è entrata a fare parte del MAB dell’Unesco.

A Luino si attende questo evento che Elena Rede ha sviluppato con Simona Fontana, Presidente dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne, sostenuta dal Comune di Luino e dal Rotary Club Laveno, Luino Alto Verbano e degli Amici delle Sempiterne, dall’Hotel Internazionale e dal Camin Hotel di Luino sul Lago Maggiore, da Grand Luino srl, Well-being, Excellence, Lake, dalla Cantina Bottenago di Franciacorta, da Unipolsai, patrocinata da realtà liguri come il Comune di Triora e l’Hotel Miramare the Palace di Sanremo, dal Comune di Montegrino Valtravaglia, dalla litografia Stephan. A testimonianza dell’immagine di alto livello dell’evento, si evidenzia il media partner, la prestigiosa rivista Excellence Magazine Luxury di Lugano. Elena in questo suo prezioso inno alla vita ospita Italo Corrado, geniale artista che ha scelto per le sue esposizioni collettive realizzate nel 2021 e nel 2022 presso il Miramare the Palace con il patrocinio del Comune di Sanremo “Blu dipinto di blu” e “”Sinfonie a colori”. Oltre all’esposizione con sculture importanti, sono previsti tre eventi collaterali: sabato 12 novembre si terrà un evento dedicato alla violenza di genere, domenica 20 novembre un workshop condotto da Antonella Petese restauratrice e decoratrice di opere murali, docente e fondatrice del laboratorio artistico “Albero d’Oro” di Luino e sabato 26 novembre l’incontro “Alla frontiera: Piero Chiara e la tutela penale del patrimonio culturale” dedicato a Piero Chiara e ai furti d’arte organizzato con Tiziana Zanetti, Curatore dell’Archivio Chiara/Sereni.

RIEMERSE

PERSONALE DI ELENA REDE MOSTRA CATALOGO con kermesse culturale

28 ottobre 2022 – 27 novembre 2022

Vernissage venerdì 28 ottobre 2022 ore 18.00

Palazzo Verbania, Luino (Va)

«Brucio, corrodo, scolpisco, svuoto. Vorrei sprigionare dalla materia l’essenza, la verità… la bellezza che è Spirito.»

ELENA REDE

Orari apertura

Mercoledì, Giovedì

10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Venerdì

15.00 – 18.00

Sabato, Domenica

10.00 – 13.00

15.00 – 18.00